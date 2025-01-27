除夕準備4物 大吉大利且可找到貴人

除夕除了發壓歲錢，廖大乙建議準備棗子、桂圓、生仁和橘子，可找到貴人幫助，並有添吉利好運。（廖大乙提供）

2025/01/27 21:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕明天就是除夕，民俗專家廖大乙建議，除夕夜吃完年夜飯，可準備棗子、桂圓、生仁和橘子，棗子、桂圓和生仁諧音「找貴人」，橘子有「大吉大利」的寓意，新的一年將可找到貴人相助，也可添加吉利好運。創業的人則可在清淨地方放5粒地瓜及1個紅包，可讓事業開枝散葉，新的一年更旺。

除夕全家圍爐吃年夜飯，吃了年夜飯就是發或領壓歲錢，民俗專家廖大乙提醒，不管是給長輩或晚輩的壓歲錢，紅包袋都不封口，若是給長輩壓歲錢，若經濟能力許可，今年的金額要比去年略多，這樣可為長輩添福添壽。若有家人想中彩券、有正職之外的財富，給其壓歲錢，可用橫式紅包袋。

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廖大乙說，除夕發了壓歲錢後，可做一件事為新的一年添好運，那就是用盤子裝棗子、桂圓、生仁，以及一個橘子，棗子、桂圓、生仁可幫自己或家人在新的一年找到貴人幫助，而橘子則是添加大吉大利的好運氣。

若是開公司、工廠，自己創業的人，則可另外準備5條地瓜和一個紅包，放在工作室、家中清淨的地方，這幾個地瓜放一段時日讓其發芽、長出枝葉，如此事業就能開枝散葉，新的一年事業運更旺。

開公司工廠或有工作室的人，廖大乙建議可準備5個地瓜加紅包，放在清淨的地點，讓地瓜發芽長出枝葉，事業可開枝散葉，新的一年更旺。（廖大乙提供）

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