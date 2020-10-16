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    花壇排水二期整治開工 鄉長：洗刷外界對我誤解

    為整治彰化縣花壇鄉陳年淹水問題，花壇排水第二期16日開工，由縣長王惠美（右2）、縣議員顧黃水花（右3）、花壇鄉長顧勝敏（右4）等人主持動土。（記者湯世名攝）

    為整治彰化縣花壇鄉陳年淹水問題，花壇排水第二期16日開工，由縣長王惠美（右2）、縣議員顧黃水花（右3）、花壇鄉長顧勝敏（右4）等人主持動土。（記者湯世名攝）

    2020/10/16 21:56

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉白沙村、金墩村與彰員路三段為3大易淹水地區，居民苦不堪言，為整治陳年淹水問題，縣府獲水利署補助14.83億元，分3期工程改善，其中第一期已於去年完工，第二期16日開工，鄉長顧勝敏代表鄉民致謝，也洗清他及母親、縣議員顧黃水花的冤屈，因先前外傳他們阻撓改善工程，感謝縣長王惠美疼愛花壇、爭取經費來解決花壇長年的淹水問題。

    王惠美主持動土典禮時表示，花壇排水共分為3期工程，總經費14.83億元都已核定，第一期於去年7月完成，經費3億元，今天開工的是第二期上游改道整治及橋樑改建，預計明年12月底完工，經費4.38億元，第三期2座滯洪池也已規劃設計中，預計2022年底開工，經費7.45億元，期能徹底解決花壇排水沿線淹水之苦。

    王惠美說，已完成的第一期上游改道，新闢排水長度約1.46公里及3座橋樑改建；第二期上游改道整治，將新闢排水長度約1.44公里及1座橋樑改建；後續第三期將會開闢2座滯洪池，依照雨季與旱季之別，除有滯洪的功用，平常也可以成為休閒活動場所。

    水利署第四河川局長李友平指出，彰化縣的區域排水全台最多，因此水利署與縣府水資處攜手針對30條易淹水地區進行改善，過去中央就補助縣府近130億元經費改善淹水，這次花壇排水整治經費經縣長、立委等人爭取，未來也會繼續力挺改善彰化縣淹水問題。

    顧勝敏說，花壇鄉內1、20年來遲遲無法解決的白沙村、彰員路三段及金墩村3大淹水地區，縣長就任不到2年都已開始改善，他代表鄉民致謝，也洗清他及母親的冤屈，因先前外傳他們阻撓改善工程，因此他個人最感謝的也是縣長，解決花壇長年的淹水問題。

    花壇排水共分為3期工程，依照雨季與旱季之別，除有滯洪的功用，平常也可以成為休閒活動場所。（記者湯世名翻攝）

    花壇排水共分為3期工程，依照雨季與旱季之別，除有滯洪的功用，平常也可以成為休閒活動場所。（記者湯世名翻攝）

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