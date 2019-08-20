哭哭！護岸改善改工 造成民宅地層下陷？

2019-08-20 13:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕老夫婦欲哭無淚！彰化鹿港牛路溝排水正在進行護岸改善工程，才剛打下鋼板樁，緊鄰的民宅就出現地層下陷；老夫妻說，改善工程未蒙其利，先受其害！

鹿港山崙里老婦陳玉枝表示，多年來牛路溝排水都是石頭砌成的舊堤岸，今年縣府說要施工改善，結果挖土機才出動，鋼板樁也釘下，老屋倉庫緊鄰牛路溝排水，隨即就出現地層下陷，眼見颱風又要來，真是令人怕怕！

縣議員楊妙月、鎮代表王麗雯今天到場關心，楊妙月表示，這是縣政府所做的堤岸改善工程，應該要來了解民眾的苦水，解決問題。

王麗雯說，這對老夫妻認為多年來的雨水沖刷，都沒有讓民宅出現地層下陷，如今才剛施工就出現問題，希望縣府能夠苦民所苦。

水資處長陳詔慶表示，將會派人前往了解，以釐清權責，如果是因為工程原因，也會協助民眾處理後續問題。

陳詔慶指出，鹿港牛路溝排水護岸改善更新工程，全長為68公尺，工程經費為138萬元，已經動工，預計今年底完工，原有堤岸為土堤與漿砌卵石，因而進行護岸改善。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法