保護兒少網路安全 台中僑孝國小簽約AI網路防護

台中市僑孝國小強化兒少上網安全。（僑孝國小提供）

2024/04/13 22:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為保護兒少網路安全，台中市北屯區僑孝國小與美商科技公司合作，透過人工智慧技術進行網路防護過濾機制，模擬真人思考途徑以過濾網路各種不當內容，學生進行將近一個月的試用，系統能阻擋線上遊戲網站、暴力或成人內容等網站，統計出，如果沒有過濾系統擋住，平均每個學生可能浪費85分鐘在玩遊戲上。

僑孝國小校長游榮祥說，面對網路浪潮，學校師長擔心網路危機問題，在台灣網路教學學會的媒合下，試用美商科技公司提供的網路防護過濾機制，解決兒少網路風險，在近一個月的試用期間就看到明顯效果，因此簽約展開數位教學合作關係，守護兒童上網安全。

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游榮祥指出，學生試用這最網路防護過濾系統，發現網學童上遊戲網站應該是有意的，但上網暴力及成人內容網站則通常是無意的，不論是有意或無意，都被系統阻擋；另系統88％阻擋次數為線上遊戲網站，68％學生至少一次嘗試上遊戲網站被阻擋下來。

該網路防護系統也避免學生浪費時間在玩遊戲，能幫助學生專心學習，這4週統計如果學生沒有被系統擋住，平均每個學生可能浪費85分鐘在玩遊戲上。

美商公司執行長季爽指出，這套兒童網路防護系統是矽谷研發出獲得美國專利的人工智慧技術，模擬真人思考途徑過濾互聯網上各種不當內容，目前已擴展到加拿大、歐洲、澳洲，用一種新的方式為學童提供更全面的網絡保護，能即時篩選線上內容，引導學生重新投入學習。尤其針對身心靈防護機制，能追蹤使用者資料，適時預警校內的網路管理人員，及時介入輔導。

台中市僑孝國小與美商科技公司合作，進行兒童網路防護安全。（僑孝國小提供）

網路是兒童學習重要工具之一。（僑孝國小提供）

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