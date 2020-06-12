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出社會媽媽不放心仍每月匯生活費？他打電話一問真相大傻眼

男大生想買switch遊戲機找不到錢包，意外發現媽媽仍每月匯錢。（彭博）

男大生想買switch遊戲機找不到錢包，意外發現媽媽仍每月匯錢。（彭博）

2020-06-12 23:12:47

〔即時新聞／綜合報導〕把我的眼淚還來！一名已出社會工作的男網友在社群平台「DCARD」上表示先前某次自己臨時急用錢卻找不到錢包，在他驚慌失措之際找到一張大學時期所用的金融卡，也順利付款成功，查詢存簿明細時發現媽媽每個月仍會往卡中匯入零用錢，感動之餘媽媽的回應卻讓他傻眼。

這名網友10日發文表示自己要搶購近期熱門的Switch時才發現錢包放在老家，但他已回到台北租屋處，他表示：「可是！現在是關心錢包時間嗎？裡面現金最多就三千，錯過這台不知道又要等多久了」於是他找到自己在大學時常用的郵局金融卡，因太久沒使用不曉得卡內餘額夠不夠，只好抱著姑且一試的心態，沒想到竟讓他付款成功，也讓他好奇帳戶中到底剩多少錢足以讓他支付一台遊戲機。

當他查詢存摺明細後才發現即便畢業出了社會，媽媽仍每月默默匯入3000元生活費，原PO感動表示：「原來媽媽還是不放心我在台北工作，一定他覺得我薪水不高還要付房租」於是原PO打給媽媽表示感謝並感性的說：「我剛剛去郵局阿，看到你還是每個月匯三千給我，不用再給錢了拉，現在已經可以自立自強了！」沒想到媽媽語出驚人表示：「那是我之前自動轉帳忘記取消拉」、「難怪上次買股票的時候錢不夠，沒缺錢的話記得還我喔」也讓原PO哭笑不得表示：「媽，請把我的眼淚還來」。

底下網友看見貼文後紛紛留言回應「傲嬌媽媽」、「不爭氣的笑了」、「害我都泛淚了」、「真是個孝順的媽媽」也有網友表示「可能只是騙你說自動轉帳沒取消啊」、「約轉應該只能設定連續一年，媽媽還是很用心的，只是嘴上說忘記而已，要好好珍惜那份關心呦」。

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