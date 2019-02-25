「要孝順我！」女大生男友媽要求擦澡嚇跑未來媳婦

2019-02-25 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕1名女大學生近期內透過網路抒發心情，她表示自己與交往近2年的男友分手，是因為對方的家長不但擅闖房間，還主動提及「老了要幫我擦澡」、「要孝順我」，邀約出門還遲到3小時，讓她感到相當崩潰。

女大生在社群網站「Dcard」指出，自己與男友交往期間，偶爾會去住在他家，對方母親平時都會先敲門再進入，但有次自己正在更衣時，男友媽媽竟直接開門因此被看光光，「我心裡不太開心但也不敢說什麼，畢竟那是他們家」，對方事後主動表明「一樣都是女生妳有的我也有，沒什麼好不好意思的」。

女大生繼續寫道，自己當下立刻向她表示自己已經釋懷，不料男友母親竟說「對啊～就像以後我老了也是要妳幫我擦澡啊～妳跟我兒子交往是不是就要孝順我？」，見女大生沒反應，對方竟然再問一次「要不要孝順我？」，女大生只能說場面話，應允男友母親的要求。

但女大生對此感到相當傻眼，就連自己的母親與祖母都不曾說過這種話，不能理解為何男友母親膽敢主動要求孝順之舉，甚至連他們的家事都要自己與男友共同承擔，還說掃不乾淨的話「在我心中是大過喔！」，就連相約出門還遲到3小時，自己的家人聽到這些事蹟後，都認為男方母親的舉動人神共憤，因此決定與男友分手。

大學網友們認為無論是誰碰到這樣的遭遇「都會很想當下給她兩巴掌」，也很慶幸女大生已經脫離苦海，不必繼續承受不合理的要求，也有網友補充，「免費台傭喔」、「應該直接跟他說問題是我有說要和你兒子結婚嗎」、「早點離開這種人也好，感覺他們很高傲」。

觀看原文請點擊下面

「Dcard」傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/