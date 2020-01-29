收假國道現車潮 高公局：6大路段下午恐壅塞

高速公路局研判下午有6大路段將出現壅塞。（資料照）

2020-01-29 13:17:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天是春節連續假期最後一天，交通部高速公路局表示，國5今天上午10點已湧現北上車潮，預計下午國道將有6大路段出現壅塞情形，包含國1彰化、台中、新竹路段；國3南投、桃園路段；國5北向宜蘭-坪林。

高速公路局表示，今天上午國道除國5頭城至坪林於10時後出現北向車潮，造成車速較低外，其餘路況大致正常。今天凌晨0時到5時交通量為11.1百萬車公里，是年平均平日（3.7百萬車公里）的3倍；截至上午12時，國道全線交通量為38.7百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。

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車公里的意思為所有車輛在國道行駛的里程加總，當數據越大，代表車子越多，行駛的里程也較長。由於車公里總量容易破億，因此以百萬車公里為單位，舉例來說，120百萬車公里就相當於當天國道所有車輛的總里程數為1.2億車公里。

高通局也提醒用路人多利用台61替代國1及國3、台9替代國5、台63替代國6，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，易壅塞地區的民眾可儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局也呼籲用路人，開車時務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，提醒用路人可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理。

高公局也建議用路人透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用本局1968網站及App查詢最新國道路況。

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