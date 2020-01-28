用路人注意！ 明天收假日北返車潮 估為平日的1.6倍

今天國道3號北向175公里處出現小客車追撞事故造成回堵3公里。（高公局提供）

2020-01-28 20:14:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕明天初五收假日，高公局估持續會有北返車潮，將是平日的1.6倍，國1北向新竹湖口路段、國3北向關西大溪、草屯霧峰、國5北向宜蘭至坪林等路段，建議北返用路人上午時段出發。

今天是大年初四，春節連續假期第6天，國道於下午出現壅塞路段包括國1北向新竹至湖口、銅鑼至頭屋、台中至台中系統、西螺服務區至埔鹽系統；國3北向關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統等路段，截至晚間6點，國道交通量為91.8百萬車公里。

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坪林行控中心表示，今天下午5點半到晚間7點，雪隧北上洞口往南持續回堵5.5公里左右，各匝道以羅東交流道回堵最長，達到2公里，頭城台9交流道和宜4交流道各回堵1.5公里，雪隧洞口車速大概20到30公里，從礁溪開往南港系統需比平常花3倍時間。

中心指出，昨天國5直到凌晨3點車潮才紓解，今天將是連假期間北上車流最大量，車潮可能也要等到深夜才會逐漸減少，明天是連續假期最後一天，北返車流可能沒有今天多，但是還是會出現車多情形，高乘載管制時間為下午2點到晚間9點，還請用路人多使用替代道路。

明天是春節連續假期第7天，也是收假日，民眾紛紛準備北返回到工作崗位，公局預估國道交通量為115百萬車公里，這是平日的1.3倍，其中北向交通量可達68百萬車公里，為平日的1.6倍。

高公局指出，相關疏導措施包括國5下午2點到晚間9點實施北向高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜12點到清晨5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等等。

高公局預估明日壅塞路段，將出現在國1北向新竹湖口路段、南屯后里、西螺埔鹽系統、國3北向關西大溪、草屯霧峰、竹山中興、國5北向宜蘭至坪林等路段，建議北返用路人儘量於上午時段出發，或利用台61線免費快速公路，節省時間。

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