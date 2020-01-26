武漢肺炎》高雄一級防疫 醫院全面管制進出者戴口罩、量體溫

高雄阮綜合醫院只開急診及C棟大門兩處出入口，由護理人員量額温槍測量體溫。（記者葛祐豪翻攝）

2020-01-26 12:04:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕家住高雄的男台商感染武漢肺炎，返台後還在高雄四處趴趴走，導致高雄市提升為一級防疫，各大醫院如臨大敵，都管制進出者要戴口罩、量體溫。

武漢肺炎來勢洶洶，原訂大年初四才上班的高雄市長韓國瑜，昨晚9點半也趕回高雄，親自主持防疫會議，表示高雄市已經提升為一級防疫。

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為落實防疫工作，高雄市的醫學中心、市立醫院、大型私人醫院等，即日起均管制進出者要戴口罩、量體溫。

高雄知名的阮綜合醫院表示，今天開始量體温及戴口罩，只開急診及C棟大門兩處出入口，由護理人員勸導到院民眾乾洗手，戴口罩，並量額温槍測量體溫，民眾均相當配合。

包括高雄榮總、高醫大附設醫院、高雄長庚等，也都管制進出者要戴口罩、量體溫，高雄榮總更限制探病的民眾，一次只能兩人，且要持門禁卡。

高雄榮總指出，因應武漢肺炎，疫情一爆發即採取嚴格及高標準感控措施，即日起封閉各主要出入口，只留進入急診室救護車入口，醫療大樓正門及門診大樓正門進出，均配戴口罩及量測體溫無發燒，才能進入。

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