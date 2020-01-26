染病台商隱匿活動史 重罰30萬

台商隱匿武漢肺炎病情，金芭黎舞廳遭到無妄之災，店休兩天。（記者洪臣宏攝）

2020-01-26 05:30:00

〔記者方志賢、林惠琴／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情持續發燒，首次出現確診病患隱匿疫情，造成防疫漏洞，高雄市衛生局將依違反傳染病防治法，重罰三十萬元。

害84人列管 進行14天健康追蹤

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，中央流行疫情指揮中心公布第二例武漢肺炎境外移入確診個案的五十多歲男台商，入境前即有發燒及上呼吸道等症狀，並在中國就醫服藥，一月二十一日入境時，男台商因服藥退燒，未被機場發燒篩檢站攔檢，他也沒有主動向檢疫人員告知有症狀及武漢活動史，就搭乘捷運返家。

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這名台商二十二日下午到高雄某醫院皮膚科掛診，下午四點到六點與朋友一同到金芭黎舞廳並未戴口罩，二十三日他到左營某耳鼻喉科診所就醫，才告知醫師曾去過武漢，醫師警覺通報，台商立即被安排住進負壓隔離病房。

二十四日確診感染武漢肺炎，但對於防疫人員詢問他的活動史及接觸史，都未說出曾去過金芭黎舞廳與某醫院皮膚科。

舞小姐進隔離病房 等待檢驗結果

二十五日凌晨三時一名金芭黎舞小姐自覺呼吸困難、輕微咳嗽等疑似症狀，致電台商，台商回「我得武漢肺炎了」，嚇得舞小姐趕緊向衛生單位通報，高雄市衛生局才查出台商隱匿活動史及接觸史。舞小姐隨後也住進隔離病房，等待檢驗結果。

高雄市衛生局調查，當時舞廳客人及台商朋友合計約二十人、舞廳員工四十多人，合計約七十人。另外台商五名家人、到耳鼻喉科診所接觸六人、醫院皮膚科接觸三人，總計列管八十四人，需進行十四天健康追蹤。

衛生局表示，雖台商告訴防疫人員他搭機及捷運都戴口罩，不過二十一日晚間七點半到八點許，市民如曾搭捷運從高雄小港機場站到巨蛋站，若出現相關症狀，就醫時仍需要向醫師主動提及這段活動史。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，舞廳屬密閉空間，若近距離面對面達到十五分鐘，具有感染風險。提醒民眾如曾於相關時段出入該場所，儘速撥打防疫專線一九二二與衛生單位聯繫。

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