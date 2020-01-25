回娘家+出遊潮 初二國道南下恐大塞

明天大年初二回娘家加上出遊潮，高公局提醒，國道南下可能一大早就開始塞車。（資料照）

2020-01-25 19:09:46

〔記者劉力仁／台北報導〕明天大年初二回娘家加上出遊潮，國道南下恐大塞，高公局0至5點全國道暫停收費外，國道5號南港系統、石碇及坪林，各交流道之南向入口，上午7至12時實施高乘載管制。

此外，高公局還實施全天封閉國道1號平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口；收費單一費率（打75折，無每日20公里優惠里程），國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，現有開放路肩措施照常實施，另外增加開放路肩路段與時段供小型車行駛；10個重點路段實施精進式匝道儀控。

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交通管理組副組長宋嵩表示，明天南下會比較塞，可能一大早就開始塞車，請駕駛人注意；高公局預估容易塞車路段，國1南下大華系統─汐止、楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統、永康─仁德系統，國1北上鼎金系統─岡山、台南─永康、西螺─埔鹽系統、南屯─后里、內湖─大華系統 ；國3南下土城─關西、快官─霧峰、草屯─名間，國3北上竹山─中興、大山─香山；國5南下南港系統─坪林，國5北上宜蘭─坪林；國6西向舊正 ─霧峰系統。

高公局表示，昨天（24日）全日總延車公里為90百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）之1.03倍，今天大年初一預估交通量為122百萬車公里，上午8點開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、永康至台南；國1北向內湖至五堵、大雅至台中系統；國1高架南向機場系統至楊梅端；國3南向土城至關西、烏日至中興；國3北向木柵休息站至南港系統等，其餘路段均能維持行車順暢。

今天上午6點36分，國3南向78.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵3公里；9時11分於國1南向83.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵5公里。

下午南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南向土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間、國5南向南港系統至坪林等路段可能出現車多壅塞情形。

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