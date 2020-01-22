春節假期蘇花改交通面臨考驗 最塞路段報你知

宜蘭縣政府警察局今提醒用路人，春節連假期間國五轉進蘇花改、東澳至南澳山路等，勢必因「漏斗效益」產生交通瓶頸點，建議南下用路人連假期間收聽警廣掌握即時路況。（記者林敬倫攝）

2020-01-22 15:34:45

［記者林敬倫／宜蘭報導］春節假期7天連假明天登場，6日全線通車的蘇花改，面臨首次連假考驗；宜蘭縣政府警察局今提醒用路人，國5轉進蘇花改、東澳至南澳山路等，勢必因「漏斗效益」產生交通瓶頸點，建議南下用路人連假期間收聽警廣掌握即時路況，避開尖峰時段車流分批上路。

依據公路總局第四區養護工程處期前預估，明後兩天，蘇花改將湧現返鄉車潮，25日初一轉換為出遊車潮，南下車流將於當日達到最高峰，全日交通量2萬5000輛次起跳，可能創下蘇花改新高紀錄；北返車潮則以28日初四為最高峰。

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警方說，蘇花改全線通車不久，加上春節出遊車潮眾多，國五轉進蘇花改車流勢必造成「漏斗效應」產生車流瓶頸點，蘇澳交流道至蘇花改蘇澳隧道間的台九線、東澳至南澳山路預估將嚴重壅塞，警方建議用路人於春節期間收聽警廣，掌握即時路況，避開尖峰車流分批上路。

警方說，春節連假，警方規劃出勤5300人次警民力，較去年春節增加500人次，並預先規劃鄰近分局與直屬隊員警支援，於新舊線匯流、蘇澳及南澳市區路段、隧道進出口等要點，派員加強疏導，各分局並賡續編排交通快打部隊，如遇民眾報案交通壅塞，將啟動交通快打警力，針對壅塞路段即時反應、快速到達，以維護用路人行車正義。

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