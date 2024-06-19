台灣是「行人地獄」？ 比利時外籍生認證

外籍生坦言走在台灣，覺得危險的是機車在人行道上行駛，必須警覺後方來車。（記者葛祐豪攝）

2024/06/19 10:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣交通曾被CNN喻為「行人地獄」，高雄近日有2場座談與公聽會，1名與會的比利時女學生坦言，這裡的交通真的是行人地獄！

高雄市行人路權促進會與中山大學公民社會與民主創新共學計畫，日前邀請10個不同國家、就讀中山的外籍生參加座談，分享對台灣、高雄交通的看法。多數外籍生直指台灣的人行空間不足且違規多、紅燈過多且常不同步等。

請繼續往下閱讀...

來自比利時的Tatiana更直言：「對我來說這裡交通真的是行人地獄！」但來自巴基斯坦的Mahnaz和奈及利亞的Usman，則肯定台灣交通系統讓他們很驚艷。

讓外籍生最詬病的交通問題，是人行空間不足且充斥違規行為。來自捷克的Michael指「高雄主要問題就是缺乏人行道」，就算有騎樓或人行道，也常被機車、汽車、攤販甚至店家佔用；來自瓜地馬拉的Diego也說，有些商店像一堵牆直接擋住騎樓通行，導致行人必須走到馬路上冒著風險前行；阿爾巴尼亞的Nerajda覺得危險的是機車在人行道上行駛，讓她走在人行道上，也必須警覺後方來車，「我現在就像後腦勺上也長了眼睛一樣！」

雖然有諸多檢討，與會的外籍生仍多肯定高雄和台灣的交通狀況明顯在改進中，去年推出的TPass方案也受肯定。高雄市行人路權促進會常務理事吳亭君表示，這也是他們成立行促會的原因，希望透過行人、兒童角度的呼籲，讓大家從自身行動做起，改變交通文化。

此外，高雄市議會昨（18）日也舉辦「高雄市道路交通安全及行人權益保障」公聽會，由議員黃柏霖、陳麗珍主持，出席的義守大學財務金融管理學系教授李樑堅認為，人車路權的基本觀念要從小建立，除了提高交通罰則外，夜間行車的斑馬線反光、視障聽障行人號誌的改善，也有待交通部門解決。

台南大學行政管理學系教授馬群傑說，許多民眾都有停紅綠燈使用手機的習慣，值得執法單位注意，他也提到台南重視騎樓淨空，建議高雄市應淨空騎樓，以便行人通行。

高科大土木工程系教授黃忠發表示，機車騎上人行道應多加管理，採科技執法方式，讓機車族有所警戒，至於通學道的施工品質應再提升；嘉南藥理大學社工系教授余元傑則點出，台南與高雄均為縣市合併的六都，城鄉交通差距大，郊區車速更快，用市區標準來要求郊區難以落實，他建議對郊區加強科技執法，遏止違規。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法