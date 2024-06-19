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正式入夏留意36度極端高溫 專家揭熱帶擾動發展時間點

台灣梅雨季宣告結束，天氣型態將會更偏向以午後山區熱對流降雨為主的夏季型天氣，而溫度也開始增溫，各地高溫都可以上看32至35度。（資料照）

台灣梅雨季宣告結束，天氣型態將會更偏向以午後山區熱對流降雨為主的夏季型天氣，而溫度也開始增溫，各地高溫都可以上看32至35度。（資料照）

2024/06/19 09:33

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨鋒面今（19日）進一步北抬，台灣梅雨季宣告結束，天氣型態將會更偏向以午後山區熱對流降雨為主的夏季型天氣，而溫度也開始增溫，各地高溫都可以上看32至35度，到週末局部（22至23日）區域恐有36度或以上的極端高溫出現。

天氣風險公司氣象部經理、分析師吳聖宇在臉書表示，隨著梅雨鋒面北台，台灣逐漸改變為太平洋高壓外圍的偏南風影響，水氣較為減少了些，天氣型態將會更偏向以午後山區熱對流降雨為主的夏季型天氣。

預估今天大部分熱對流降雨仍會集中在山區，以及北部、東半部的平地一帶，大台北、宜蘭、花蓮等區域的平地最有機會受影響，熱對流發展的區域也還是會有些局部較大的雨勢，午後外出仍要記得帶雨具，到山區、溪流邊活動的朋友也要多留意午後的天氣變化情況。

在溫度部分，各地高溫都可以上看32至35度，局部區域會有36度或以上高溫出現的機會，戶外活動要記得多補充水分、預防中暑以及熱傷害發生的可能性；明（20日）到週末（22至23日）高壓勢力還有再增強趨勢，午後降雨會往山區縮減，氣溫則會更熱一些，局部區域會有36度以上的極端高溫機會，民眾防曬、防中暑的準備一定要做好，避免熱傷害的情況發生。

至於熱帶擾動部分，週末到下週初（23-25日）間，在南海一帶可能有熱帶擾動發展的機會，發展起來影響台灣機率不大，但有可能會讓太平洋高壓強度稍微減弱，增加台灣上空午後熱對流發展的程度，後續變化仍有待觀察留意。

南海擾動發展消散以後，預估短時間內，南邊的熱帶擾動發展並不活躍，影響台灣的機會也很低，可能要等到進入7月之後，颱風發展比較活躍的時間才會逐漸開始出現。

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