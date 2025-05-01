宜蘭男嬰「宥宥」疑遭保母虐待 家屬泣訴腦功能僅剩25％

男嬰「宥宥」疑遭保母虐待，家屬泣訴腦功能僅剩四分之一。（記者王峻祺攝）

2025/05/01 17:20

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣陳姓合格保母涉虐4月大男嬰「宥宥」，導致嚴重腦傷，迄今仍在台大醫院治療，宜蘭地院今天首度開庭，家屬泣訴腦功能僅剩四分之一，並質疑保母說謊，要求還原真相；保母否認犯行，檢方則要求後續測謊。庭後，外婆見保母步出法院，追上前痛斥「太夭壽」，還她「健康金孫！」

陳姓保母領有合格證照，從業約10年，2022年登記加入公共托嬰中心，今年1月2日受託照顧「宥宥」，13日卻爆出涉虐導致男嬰腦傷，2月17日被收押，4月1日被檢方依妨害幼童發育罪起訴。

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「宥宥」送醫前瞳孔放大且癲癇抽搐數次，被診斷為左腦硬網膜下出血合併視網膜出血，目前在台大醫院治療。檢方認為保母涉嫌以不明方式搖晃或撞擊男嬰，導致腦部受傷，出現不可逆重傷害。家屬分別對保母提出刑事與民事訴訟，並進行財產假扣押。

保母庭上否認犯行，稱5點半發現「宥宥」眼睛微微上吊、呼吸急促及嘴巴微開，隨即以LINE電話聯繫媽媽，直至第2次撥通告知後，轉以視訊觀看，雙方碰面，由她載「宥宥」爸媽趕赴急診。辯護律師提出醫院報告佐證，推估腦傷受外力可能出現症狀的時間為1至3天內，認為保母週六、日未受托，致男嬰腦傷者非唯一嫌疑人。

「宥宥」家屬的律師則反擊，報告也另指「前數小時到1天內都會有明顯症狀」，並質疑保母庭上所述時間點與偵訊筆錄不同，還提出勘驗前1晚「宥宥」與外婆正常互動影音，證明送托前健康狀況正常；檢方要求後續測謊，並認為保母也涉及延遲送醫。

「宥宥」媽媽說，未料孩子送托職業保母，卻僅剩一口氣，不只腦功能剩下原四分之一，還有嚴重癲癇，他們只想要一個真相，保母說法與事實明顯有出入。

宜蘭縣政府社會處表示，涉案保母已停托，靜待司法調查，目前已要求所有保母處置幼兒異狀第一順位先送醫院，再通知家長，每年接受18小時在職訓練外，也會跟衛生局幼兒專責醫師合作，協助了解孩子各項健康狀態。

社會處強調，未來會成立協力圈，邀請資深或有護理證照保母，帶領新進保母作業，目前關懷員除定期到宅訪視保母，也會增加家長端，若有托育異狀將加強訪視頻率。

「宥宥」外婆控訴保母虐嬰，導致孫子出現嚴重腦傷。（記者王峻祺攝）

涉案保母否認犯行，庭後快速步行離去。（記者王峻祺攝）

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