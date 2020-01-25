走西濱竹南段注意！初三、初四交管 一張圖看懂

苗栗縣政府工務處整理台61線初三、初四交通管制措施。（苗栗縣政府）

2020-01-25 16:50:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台61線西濱快速公路不收通行費，是春節重要交通疏運替代道路。公路總局為有效紓解北上車潮，經與苗栗縣政府、苗栗縣警察局等單位協調，27、28日（初三、初四）的部分時段封閉苗栗縣竹南路段7個平交路口及1個路口禁止左轉，以利西濱快速道路主線車流疏導，請用路人注意。

公路總局苗栗工務段指出，台61線89K+670冷水坑（龍好街11巷）路口、台61線91K+520復興路路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路路口、台61線94K+200竹南垃圾場路口、台61線101K+300苗11大山腳路口，1月27日、1月28日下午1點至隔日凌晨1點橫向路口封閉。

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另外，台61線87K+600崎頂路口於1月27日、1月28日晚上8點至隔日凌晨1點橫向路口封閉。

苗栗工務段表示，台61線90K+600龍江街（龍鳳漁港）路口則於27日、28日晚上8點至隔日凌晨1點禁止左轉龍江街。

苗栗工務段提醒，平交路口封閉係以採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。

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