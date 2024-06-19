為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

博愛座爭議不斷 衛福部擬修法擴大使用對象

近期博愛座爭議不斷，不少民眾希望直接廢除。示意圖。（資料照）

近期博愛座爭議不斷，不少民眾希望直接廢除。示意圖。（資料照）

2024/06/19 10:22

〔記者林志怡／台北報導〕博愛座使用爭議爆不停，博愛座存廢引起討論。衛福部社家署長簡慧娟指出，衛福部先前曾擬定《身心障礙者權益保障法》修法草案並函送立法院審議，但因立委屆期不續審，需要重新進行流程再送入立法院，目前仍規劃朝向修正博愛座使用對象為「有其他實際需要者」進行，暫未考量廢除。

近期台北捷運發生多起博愛座爭議，包括長者要求上班12小時的年輕上班族女性讓座、導致對方情緒崩潰撞柱，以及有長者要求讓座不成，以雙掌合擊對方頭部等，各界再度針對博愛座使用與存廢進行討論，不少民眾認為，應該廢除博愛座、博愛座存廢與否不影響讓坐等。

簡慧娟指出，博愛座存廢爭議已久，衛福部曾在2016年邀集目的事業主管機關，包括交通部、地方政府、民間團體等進行討論，但當時大家認為還是要保留博愛座設置，故請交通部進行整體規劃、並結合地方政府與民間團體做全面性宣導。

此外，簡慧娟提到，2019年、2021年也曾就博愛座再度邀請相關部會、團體進行檢視，並取得共識，決定將優先乘坐對象從原本的「老弱婦孺」改為「有其他實際需要者」，藉由擴大優先乘坐對象來改善，並寫入2022年的函送立法院的修正條文中。

簡慧娟說，雖博愛座相關條文爭議不大，但《身心障礙者權益保障法》修法草案內容尚涉及無障礙環境、身障者權益事項、社會參與與維護等內容，立法院對部分爭議條文無法取得共識，而當次立委屆期、法案不續審，因此退回行政院，近期社家署也持續與民團溝通條文內容。

對於民間希望廢除博愛座，簡慧娟說，目前多數國家的公共運輸仍多設有博愛座，本意都是提醒民眾要讓有需要者優先乘坐，但不管坐在哪個位子，看到有需要的人都還是可以起來讓座，希望大家能保有禮讓的精神，而相關修法草案待條文擬定、行政院審議通過後，會再度進入立法院討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
逼讓博愛座 婦人 打罵、踩腳、扯髮...網：這麼勇猛還需讓位？
2018/07/23 13:13

逼讓博愛座 婦人 打罵、踩腳、扯髮...網：這麼勇猛還需讓位？
不讓位＝不禮貌？名律師談博愛座：每個人有每個人的難處
2023/09/22 13:02

不讓位＝不禮貌？名律師談博愛座：每個人有每個人的難處

2024 KFA高雄時尚大賞爭奪總獎金132萬元
博愛座改給「有實際需求者」 立院修法朝野有共識
2022/12/02 06:21

博愛座改給「有實際需求者」 立院修法朝野有共識
5歲女坐博愛座 遭60歲阿婆罵哭
2019/07/09 22:02

5歲女坐博愛座 遭60歲阿婆罵哭
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播