博愛座爭議不斷 衛福部擬修法擴大使用對象

近期博愛座爭議不斷，不少民眾希望直接廢除。示意圖。（資料照）

2024/06/19 10:22

〔記者林志怡／台北報導〕博愛座使用爭議爆不停，博愛座存廢引起討論。衛福部社家署長簡慧娟指出，衛福部先前曾擬定《身心障礙者權益保障法》修法草案並函送立法院審議，但因立委屆期不續審，需要重新進行流程再送入立法院，目前仍規劃朝向修正博愛座使用對象為「有其他實際需要者」進行，暫未考量廢除。

近期台北捷運發生多起博愛座爭議，包括長者要求上班12小時的年輕上班族女性讓座、導致對方情緒崩潰撞柱，以及有長者要求讓座不成，以雙掌合擊對方頭部等，各界再度針對博愛座使用與存廢進行討論，不少民眾認為，應該廢除博愛座、博愛座存廢與否不影響讓坐等。

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簡慧娟指出，博愛座存廢爭議已久，衛福部曾在2016年邀集目的事業主管機關，包括交通部、地方政府、民間團體等進行討論，但當時大家認為還是要保留博愛座設置，故請交通部進行整體規劃、並結合地方政府與民間團體做全面性宣導。

此外，簡慧娟提到，2019年、2021年也曾就博愛座再度邀請相關部會、團體進行檢視，並取得共識，決定將優先乘坐對象從原本的「老弱婦孺」改為「有其他實際需要者」，藉由擴大優先乘坐對象來改善，並寫入2022年的函送立法院的修正條文中。

簡慧娟說，雖博愛座相關條文爭議不大，但《身心障礙者權益保障法》修法草案內容尚涉及無障礙環境、身障者權益事項、社會參與與維護等內容，立法院對部分爭議條文無法取得共識，而當次立委屆期、法案不續審，因此退回行政院，近期社家署也持續與民團溝通條文內容。

對於民間希望廢除博愛座，簡慧娟說，目前多數國家的公共運輸仍多設有博愛座，本意都是提醒民眾要讓有需要者優先乘坐，但不管坐在哪個位子，看到有需要的人都還是可以起來讓座，希望大家能保有禮讓的精神，而相關修法草案待條文擬定、行政院審議通過後，會再度進入立法院討論。

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