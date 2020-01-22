春節初次走蘇花改別擔心走錯 「行車攻略」帶你熟悉路況

春節初次走蘇花改別擔心走錯，公總提供圖片、影片兩種行車攻略讓民眾熟悉路況。（圖：公路總局提供）

2020-01-22 19:27:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台9線蘇花公路山區改善計畫今年已全線通車，明日起一連7天的春節連續假期，交通部公路總局預期會有許多民眾開車往返花蓮，特別製作蘇花改南下（https://youtu.be/8s6EvzDINuI）及北上（https://youtu.be/A4NnMl0P0-w）的行車攻略宣導影片；另外，公總也在春節前完成行車攻略圖文篇，讓民眾更清楚蘇花改（台9線）該怎麼走。呼籲民眾開車往返宜蘭、花蓮時，先觀看「行車攻略影片」或「行車攻略圖文篇」，提前熟悉路況。

去年12月全線通車的台9線南迴公路改善計畫方面，公總也預期受返鄉車潮集中特性影響，台9線南迴公路及南迴改安朔至草埔新通車路段，尖峰時段將出現局部壅塞情形。公總表示，台9線南迴改路段，春節期間往台東尖峰為1月23、24、27、28日，往屏東尖峰為1月27至29日。

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公總表示，南迴改安朔至草埔路段，小客車及大客車可改走新通車路段，機慢車及大貨車仍請行駛舊線（台9戊線）；往屏東方向於草埔隧道出口至草埔橋路段，因新舊台9線匯流，公總將於該路口實施號誌輪放以調節車流，同時於尖峰時間協調增派警力協助疏導。另外，草埔隧道往屏東方向出口因緊鄰號誌路口，速限由60公里下降至40公里，請民眾注意行車速度以免超速。

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