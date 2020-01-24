國道明起1天比1天塞！初三交通量最大 初四北上恐塞到隔天凌晨

明天就是大年初一，也是春節連續假期第3天，許多民眾都準備外出走春，雖然連假前兩天國道大致順暢，不過接下來恐一天比一天塞。高速公路局指出，南下最塞預期會出現在初二，北上最塞才會在初四，提醒民眾可依照路況資訊，機動調整出發時間避開塞車。（資料照）

2020-01-24 17:58:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明天就是大年初一，也是春節連續假期第3天，許多民眾都準備外出走春，雖然連假前兩天國道大致順暢，不過接下來恐一天比一天塞。高速公路局指出，南下最塞預期會出現在初二，北上最塞才會在初四，提醒民眾可依照路況資訊，機動調整出發時間避開塞車。

高公局表示，明日國道車流預估以旅遊為主，全日車流量將達平日1.4倍。國1車流預估上午8點就會陸續出現，楊梅－新竹系統、彰化系統－埔鹽系統等路段，估會塞到下午4點；國3車流則預計上午9點出現，塞到下午3點，壅塞路段包含土城－關西、快官－霧峰、草屯－名間；國5車流則上午6點就將湧現，南港系統－坪林恐一路塞到下午4點。

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明日疏運措施方面，上午7點至中午12點國五南港系統－坪林，各南下匝道將實施高乘載管制；全天將封閉國一平鎮系統、埔鹽系統南下匝道。收費措施同樣採取單一費率，小型車每公里0.9元、國3新竹系統－燕巢系統通行費打8折、夜間0點至5點全線免收費等。

後天大年初二，因為許多民眾要回娘家，且不像除夕返鄉，可以提前上路分散車流，高公局預估當天會是春節連假期間，南下車流量最大的一天，當天南下車流估是平日的1.7倍之多。

大年初三國道車流則是以旅遊為主及部分北返，南北雙向都會有明顯車潮，當天預估會是春節國道雙向總計交通量最大的一天，達平日的1.6倍之多。

大年初四國道車流則以北返為主，是春節期間單向車流量最大的一天，北上車流估會是平日的1.8倍之多，高公局預估會有多處路段塞到初五凌晨，包含國1西螺－埔鹽系統、國3大山－香山、國5宜蘭－坪林等，提醒民眾若不趕時間，可利用初五白天北返，較不會塞在車陣當中。

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