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龜吼漁港過年玩很大 玩遊戲送百元折價券

冬天的萬里蟹肉質細膩，是過年吃海鮮的首選，各式烹調方法都讓人百吃不厭。（記者俞肇福翻攝）

冬天的萬里蟹肉質細膩，是過年吃海鮮的首選，各式烹調方法都讓人百吃不厭。（記者俞肇福翻攝）

2020-01-25 17:49:30

〔記者俞肇福／新北報導〕金鼠年迎新春，新北市萬里區龜吼漁夫市集歡慶新年，加碼舉辦開春賀歲贈紅包活動，今天起到大年初五（1月29日） 每日提供20份百元紅包折價券，只要到市集管理室玩遊戲，贏了就可以拿到百元紅包折價券，讓遊客不僅玩得開心、買得安心、吃得更是溫馨，龜吼漁夫市集陪遊客一起啖海鮮、賞美景、迎新春。

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，場內多數攤商由在地船家進港後直營開店販售，各種魚蝦貝類蟹類種類眾多，保證質優味鮮，價格實惠。春節期間主打蟹黃細稠香綿、肉質纖幼細緻、湯汁鮮美回甘的「萬里蟹」，以及口感Q彈、充滿濃郁海味的「貢寮鮑」，另外也提供白鯧、透抽、大蝦、石斑等各式魚貨，每種魚貨入菜都象徵吉祥之意，吃魚意味「年年有餘」；吃蟹則代表今年可以「八方招財、縱橫天下」的意義，歡迎民眾來龜吼漁夫市集啖海鮮討吉利。

龜吼漁夫市集營業時間，初一後即恢復正常營業，營業時間為早上10點半到下午5點半，今年為了與民眾一起歡慶新年，更加碼舉辦「開春賀歲贈紅包」活動，初一到初五市集管理室進行比大小遊戲，只要民眾抽到的牌數字比管理員大就可領取百元紅包折價券1張，每日限量20份，每人限領1次，只要在市集消費滿1000元，現場就能折抵100元，讓民眾開心享用當地最優質的海產。

龜吼漁夫市集內僅提供小客車停車，共37個停車位，另外在漁澳路上有「龜吼停車場」，共有81個小客車位，計次收費只要50元，步行3分鐘即可抵達龜吼漁夫市集；而鄰近的石角海邊，還有一處聯外道路已開通之停車秘境「龜吼石角海濱停車場」，共有80個免費小客車位，民眾駕車從台2線右轉進龜吼石角路後，在第一個紅綠燈右轉即可抵達，沿著海灘前往龜吼漁夫市集步行約5分鐘，還可欣賞沿路沙灘美景，一舉兩得。

新北市貢寮鮑味道濃郁，漁民養殖的貢寮鮑經過檢驗，食品安全有保障。（記者俞肇福翻攝）

新北市貢寮鮑味道濃郁，漁民養殖的貢寮鮑經過檢驗，食品安全有保障。（記者俞肇福翻攝）

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