金鼠年財源廣進 金山財神廟教開運求財3招

國人喜歡過年期間到廟宇走春，新北市金山財神廟更是民眾開春祈求新春財源廣進的廟宇之一，新春期間如果要開車上山求財神爺庇佑，要依照警方指揮到停車場轉搭接駁車。（記者俞肇福攝）

2020-01-25 13:54:04

〔記者俞肇福／新北報導〕今天是大年初一，國人都喜歡都廟宇走春，北台灣著名的財神廟金山財神廟，有不少一整年受財神爺眷顧的企業、信眾都會利用此機會來答謝，也有人上山向財神爺祈求發財金，希望能在金鼠年財源廣進，金山財神廟也舉辦連續3天的熱鬧酬神儀式，感謝財神爺的庇佑。

金山財神廟慈善會理事長黎清美說，過年期間民眾總會走訪廟宇拜拜求財、開運，金山財神廟要傳授開運、求財3招，第一招，財神開運水，喝下好運還可以淨身；第二招，濟公扇，搧去厄運，還有第三招，選對時間求財神，從年初一路旺到年尾。

請繼續往下閱讀...

黎清美指出，新年頭初一走春走透透，到廟宇拜拜正好、初二回娘家，剛好回來看看財神爺、大年初四（28日）將舉辦迎財神求財法會，下午3點團拜，廟前廣場都會擠滿信眾，過年期間遵循財神廟開運、求財3招，心誠則靈，求得新的一年財運亨通，財源滾滾進家門。

金山財神廟每年過年期間，人潮車潮擠爆。新北市金山警分局說，財神廟位於半山腰，上、下山道路均因路幅狹小會車不易，部分路段僅能單向通行，大年初一到初五，將實施彈性總量管制財神廟上山車輛，請用路人配合。金山財神廟則呼籲民眾，可多利用免費接駁車。

金山警分局建議，民眾前往財神廟路線可沿萬里區台2線與員潭路口及大鵬派出所路口上山，再由金山區台2線與龜子山路口下山，出入動線錯開，以避免山區會車不易、交通壅塞，但當地居民車輛不管制。

警方說，財神廟今年新設大型停車場，請民眾於紫竹林玉聖宮先左轉，續行約380公尺後再左轉即可到達停車場，廟方有提供5輛接駁車往返停車場及財神廟（大年初一到初五），巡迴時間當日上午9點至下午6點，沿途隨招隨停，停車場步行到財神廟約15分鐘。

國人喜歡過年期間到廟宇走春，祈求新年平安財源廣進，信眾到新北市金山財神廟都會到濟公禪師前借濟公禪師寶扇一用，把去年的窮運晦氣給揮去。（記者俞肇福攝）

新北市金山財神廟也是民眾走春的熱點，開車民眾必需開車到財神廟準備的停車場停放，再搭接駁車上山。（記者俞肇福攝）

金山財神廟慈善會理事長黎清美說，過年期間民眾開運、求財，喝下財神開運水，好運外還可以淨身，不少信眾今天上山手持開運水參拜，希望新的一年好運連連。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法