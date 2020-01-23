全國創意花燈競賽 高市青年國中三連霸「燈王」

青年國中推出「三星拱月吉鼠報喜」作品，榮獲三連霸「燈王」。（記者陳文嬋攝）

2020-01-23 13:19:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2020高雄燈會藝術節「全國創意花燈競賽」揭曉，鳳山區青年國中奪下全國三連霸，兩件作品參賽拿下燈王、優等，成為比賽最大贏家。

2020高雄燈會藝術節「全國創意花燈競賽」，今年吸引全國40件大型花燈作品參賽，來自台南、屏東、彰化的參賽者，完成以「鼠」年為主題作品，競爭激烈，原本將於大年初五高雄燈會統一開燈，但因民眾反應熱烈，教育局提前今晚於愛河河岸開燈，歡迎民眾共襄盛舉。

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最受矚目的鳳山區青年國中今年再度締造紀錄，奪下全國國中組燈王三連霸佳績，作品「三星拱月吉鼠報喜」榮獲燈王，「老鼠迎親幸福滿滿」獲得優等；其中法務部矯正署全國各單位熱烈投入參與，展現出受刑人豐富的創意，以及優秀的花燈製作工法。

教育局表示，今年作品走向華麗精緻，高雄意象、鼠年造型豐富與多元，呈現欣欣向榮的景象與氛圍，各式鼠年造型出籠，松鼠、錢鼠、米老鼠等可愛逗趣，點綴愛河景緻入夜後更為美麗。

青年國中指出，吉祥如意賀新春，欣喜迎鼠送豬年，三星云聚來拱月，財富之鼠來報喜，作品中呈現新年新氣象，結合福祿壽三星拱照，天地人一體同春，並用銅錢及鼠展現財源滾滾，幸福平安。

青年國中說，傳說鼠年只要看見老鼠迎親，就可以幸福快樂一整年，透過傳統的花燈技法，呈現出老鼠迎親，喜氣福臨的好兆頭，讓大家在新的一年都能幸福、快樂。

教育局指出，所有優秀作品，將在愛河河畔綻放耀眼光彩，展現全國花燈藝術之美，歡迎民眾前往愛河畔欣賞美麗花燈，感受幸福高雄、過鼠年。

青年國中今年推出2作品，其中「老鼠迎親幸福滿滿」獲得優等。（記者陳文嬋攝）

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