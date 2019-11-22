余英時發警語：部分台灣媒體已幾乎變成人民日報的台灣版

中央研究院院士余英時跨海錄影演講，他表示，台灣現在面臨很大危機，中共統戰無所不在，面對中共的威脅，台灣人民必須有深厚的人文修養，才能面對中共的威脅，避免被統戰、滲透。（記者林曉雲翻攝自政大臉書）

2019-11-22 15:15:25

〔記者林曉雲／台北報導〕政治大學校長郭明政一手推動「羅家倫國際漢學講堂」今天揭幕，首場演講由中央研究院院士余英時跨海錄影分享，主題為「從科學民主到人文民主」，他表示，台灣現在面臨很大危機，中共統戰無所不在，面對中共的威脅，台灣人民必須有深厚的人文修養，才能面對中共的威脅，避免被統戰、滲透。

余英時更發出警語表示，台灣對中共的認識必須再加強，在文化各方面都應有相關準備，無論政治、哲學、史學等各個領域，人民都需對中共有起碼的認知，他看到部分台灣媒體已幾乎變成人民日報的台灣版，可見台灣的人文修養還有很大的缺憾，這個缺憾不補起來，很難對抗中共無孔不入的統戰滲透。

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香港近來發生「反送中」抗爭，余英時指出，香港中學生和大學生是反抗共產黨最強烈的一群，也得到台灣社會的支持，不過台灣本身對此意見多元分歧，多元是好事，但需要深厚的人文修養和知識，才能做出正確判斷。

余英時指出，從台灣過往的歷史可知，台灣過往長期受到中國國民黨的思想控制，影響了某些人對自由民主文化的嚮往，香港則是受英國殖民，殖民政府不給民主，卻實實在在地給人民自由，他曾在香港居住多年，深知自由對香港人的重要。

余英時已年近90歲，政大派專人前往余英時居住的美國，以預先錄影方式，作為「羅家倫國際漢學講座」首場演講，余英時指出，台灣總統直選，人民可以一人一票選出領導人，已經完成民主程序，台灣的科學研究也已與世界接軌，20世紀的台灣，已經初步完成五四運動的兩個理想「德先生（民主）」和「賽先生（科學）」。

余英時表示，新時代面對新問題，台灣的民主在形式上成器，但運作上還未達十全十美，需要更多精神價值的支撐，就是人文修養，讓民主、科學深植人心，作為人們最重要的生活方式。而台灣現在面臨很大的危機，隔海的中共政權隨時要把台灣拿下，憑藉的不只是武力，還靠各方面的運作，「統戰」無所不在，如果沒有相當的人文修養，根本看不出共產黨的手法和背後用意。

余英時也舉前中央研究院院長胡適為例，胡適一生不受共產黨影響，所仰仗的就是其人文修養，深刻瞭解共產黨背後的目的，今天台灣的社會、政治、文化領導人物，面對中共的威脅，人文修養也特別重要。

余英時表示，中共近年以經濟威脅世界各國，連西方國家有時也不得不在一些議題噤聲，在意的就是錢，害怕中國不跟他們做生意，台灣和香港如今面對的危機，需要人文修養支撐，否則應付共產黨會越來越困難，如果沒有人文修養支持，民主會變質中斷、會變成其它東西。蘇聯解體後，一度走向西方民主的道路，但最後仍變成獨裁政體，值得警惕。

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