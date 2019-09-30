《專訪》吳介民︰習近平成「抗共保台」助攻手

2019-09-30

記者簡惠茹／專訪

香港反送中運動全球蔓延，中央研究院社會所副研究員吳介民接受本報專訪時強調，反送中是港中政府嚴重低估香港民間反抗力量，給中國在香港執行「一國兩制」帶來空前挫敗，中國北京在國際上是面子和裡子盡失；甚至台灣長期存在的「統獨爭議」，近年在中國政府強勢進逼之下，已轉化成「抗共保台」或是「抗中保台」的框架，最大公約數就是絕不讓台灣落入中共極權統治；非常弔詭，習近平愈是提出「一國兩制」攻勢，越成為台灣「抗共保台」的助攻手。

香港問題國際化 中國不知如何收場

問：香港從佔中到反送中，如何解讀中國在港推動一國兩制二十二年。中共建制七十週年在即，香港問題的衝擊？

答：中國在香港執行「一國兩制」，在今年之前遭遇過兩次重大挫敗，一次是二○○三年的《基本法》二十三條關於國家安全的立法，第二次則是二○一二年的高中生反國教運動。港中政府在二○一三到二○一四年佔中真普選運動、雨傘運動中扳回一城，利用「消耗戰」挫敗了香港民主運動。今年，中國治港團隊可能見獵心喜，並且嚴重低估了香港民間反抗力量，因此強推送中條例，結果給中國帶來另一次空前的挫敗，到目前北京在國際上是面子和裡子盡失。而香港問題的國際化更讓中國不知未來如何收場。

北京目前最擔心的就是搞砸七十年國慶。因此，一個月來對香港冷處理，最高原則就是「先平順度過十一再說」。至於對台外交戰，香港問題已經讓習近平皇冠上的珍珠黯然失色，從台灣挖兩個太平洋島國其實無濟於事。

問：反送中運動除反映一國兩制的矛盾，中共政權面臨更大壓力？

答：中國在經濟崛起之後，一直提倡「制度自信」、「理論自信」，寫到中共的官方文件之中。他們認為，中國不必走西方市場資本主義的道路，也不必走西式自由民主的道路。這套說詞，遭到幾個挑戰，第一，中國知識份子和一般人民真的具有這個自信嗎？中國知識份子界不敢再提倡「民主是個好東西」，根本原因是政權對社會的威脅和利誘。

第二，美中近年來逐漸「全面對抗化」，中國在科技轉移上，遭遇美國打壓，讓中國更內縮，內縮的結果是強調「自力更生」。為了慶祝中共建國七十週年，剛發表的《新時代的中國與世界》白皮書，開宗明義說：「中國發展靠的是自力更生、艱苦奮鬥」，儘管還在吹噓中國是「製造業第一大國」，但全文沒看到「中國製造二○二五」這個趕超式產業大升級的口號了。

統戰話術不脫一中框架 台灣不買單

第三，在對台政策上不斷踢到鐵板。「中華民族偉大復興」是習近平的宏大藍圖，一個重要目標就是兼併台灣。但是台灣社會具有強大韌性，中共沒那麼容易可以克服，對台統戰話術繞來繞去，總是不脫「一中框架」，已經民主化的台灣就是不買單。

到目前，只有少數台灣機會主義政客在附和。再來，就是香港人民的民主化要求，五大訴求中，對北京最沉重的一個就是「雙真普選」，不但特首要真普選，立法會也要全面真普選。

問：香港反送中從五大訴求到光復香港、時代革命，也看到港獨成交鋒議題；台灣政局明顯也受牽動，未來可能發展？

答：台灣長期存在的「統獨爭議」，近年來在中國政府強勢進逼之下，已經轉化成「抗共保台」或是「抗中保台」的框架。北京自己無意中在推波助瀾，幫助台灣培育了「天然獨」世代，今天的局面是「台獨」和「華獨」的匯流，最大公約數是絕不讓台灣落入中共極權統治。習近平愈是提出「一國兩制」攻勢，台灣大部分就愈是「不想和你同一國」。真的非常弔詭，習近平竟然成為台灣「抗共保台」的最佳助攻手。

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