拿不到執業登記證 逾300UBER司機怒向中市府抗議

UBER司機怒吼了、市府前陳抗。（記者楊政郡攝）

2019-11-18 11:17:21

〔記者楊政郡／台中報導〕為了生計走上街頭！逾300名UBER司機手拿標語，集結台中市府前廣場，痛罵他們想合法上路，卻遇到中市交通局官員行政怠惰、推諉，輔導期將屆它們非常心急，上午交通局許姓專門委員接受陳情，但官腔官調還是推諉，司機們都聽不下去，後來羅廷瑋市議員聯繫到交通局長，局長答應一周內安排與司機、業者及平台代表坐下來協調，專委收下陳情書，他們才轉往市議會向兩黨黨團遞交陳情。

台中職業駕駛陣線代表王呈功說，台中市有約1500名UBER 司機，只有不到300名合法取得多元執業登記證，眼看輔導期11/30就要到了，他們就要失去工作，關係到1千多個家庭生計，市府還是一再推延怠惰，讓他們不得不走上街頭。

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上午逾300位身穿白衣、手拿標語的小客車租賃司機，聚集市府前廣場，怒吼「無牌可掛、多元變騙局」、「台中市府怠惰、技術阻擋多元」、「職業司機失業 市長要負責」。

交通局派出專門委員許昭琮，許專委的回答似乎沒人聽得下去，他們嗆聲一周內沒見到局長，他們一定越來越激烈，會直接來找盧市長。

他們提出三大訴求，包括解除多元計程車隊車輛數上限、一周內提出方案解決計程車牌照不足困境；該陣線表示，做不到上述二項，市府也應承諾12/1 後，對於有「計程車執業登記證」的代僱駕駛不開罰，讓大家仍能繼續開車維持家計，給予時間持續轉型！

王呈功說他們的訴求已經很卑微，幾個月的輔導期，理應把全部司機輔導合法，沒想到完全沒進展，根本不把我們放在心上。

王呈功說，大家等著轉型合法上路，但能成功轉入多元的人數少之又少，就是多元車隊有車輛數上限、可以靠行的牌照又嚴重不足。

20歲就開公車被喻為「公車小鮮肉」的任桂霖，開UBER二年半，是全國唯二擁有「六星」、關懷優步、貼圖達人三項資格的小客車租賃司機，他已經成功轉入多元計程車，掛牌上路，他也來支持台中司機的怒吼。

上午市議員羅廷瑋協助與交通局長連繫，轉達局長同意一周內安排與司機、業者、及平台代表見面協調，大家坐下來談，大家的情緒才稍微緩和，隨即轉往議會向兩黨黨團遞陳情書。

交通局專門委員許昭琮接下UBER司機陳情書。（記者楊政郡攝）

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