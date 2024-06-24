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竹南智慧停車充電樁7/1啟用 「1分鐘1元」計費

竹南鎮公所在公有立達停車場設置2席智慧停車充電樁格位。（竹南鎮公所提供）

竹南鎮公所在公有立達停車場設置2席智慧停車充電樁格位。（竹南鎮公所提供）

2024/06/24 08:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所為迎接電動車的新趨勢，於公有立達停車場及竹南鎮公所前設立3席智慧停車充電樁格位示範點，將於7月1日上線啟用，採用「1分鐘1元」計費，且電動車主可使用悠遊卡、一卡通等電子票證直接付款，解決車主於不同充電場域繳費需要下載綁定不同APP的痛點。竹南鎮公所表示，後續將配合縣府規劃逐步擴增鎮內充電樁格位。

竹南鎮是六都之外，全台第一個導入智慧路邊停車管理系統的城鎮，目前鎮內共設置了289席可提供無紙化開單與現場繳費之智慧停車格。鎮長方進興表示，自2022年5月營運迄今，解決長久車位被佔用的困擾，更近一步提供便利又多元的現場繳費方式。

鎮公所順應電動車趨勢，再於立達停車場、鎮公所前，分別設置2席、1席智慧停車充電樁格位， 將於7月1日上線啟用。公所表示，此3席智慧停車充電樁格位，採用「1分鐘1元」計費模式，民眾可自行估算停車時間與充電費用，相比於傳統的以度計費模式，更加直覺且彈性。

同時，「免綁會員、多元繳費」功能，允許使用悠遊卡、一卡通等電子票證直接付款，實現即插即用，解決車主於不同充電場域繳費需要下載綁定不同APP的痛點；此外，若使用停車大聲公APP繳納充電費並綁定自動扣繳，則可實現無感支付。

鎮公所表示，將配合縣府規劃持續盤點適合場域格位建置充電樁，以滿足電動車主的需求提升城市的智慧交通和低碳永續發展，創造更綠色、更高效的生活環境。

竹南鎮公所在鎮公所前中正路旁設置1席智慧停車充電樁格位。（竹南鎮公所提供）

竹南鎮公所在鎮公所前中正路旁設置1席智慧停車充電樁格位。（竹南鎮公所提供）

竹南鎮3席智慧停車充電樁格位將於7月1日上線啟用，採用「1分鐘1元」計費，且電動車主可使用悠遊卡、一卡通等電子票證直接付款。（竹南鎮公所提供）

竹南鎮3席智慧停車充電樁格位將於7月1日上線啟用，採用「1分鐘1元」計費，且電動車主可使用悠遊卡、一卡通等電子票證直接付款。（竹南鎮公所提供）

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