Uber代僱駕駛明上凱道抗議 王國材：要在台灣永續經營只有守法一途

2019-04-20 15:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber與小客車租賃業合作於106年4月重新進入運輸市場後，打破租賃業分業制度，交通部今年2月預告修正汽車運輸業管理規則第103-1條，要落實租賃業與計程車分業管理，不過此舉也引發與Uber合作的代僱駕駛不滿，明日將上凱達格蘭大道陳抗。交通部政務次長王國材表示，Uber招攬個別駕駛靠行提供即時派遣短程載客服務，經營模式形同計程車，未遵守小客車租賃業定型化契約以日或以時計費，影響計程車駕駛生計，政府有責任維護業者之間的公平競爭。王國材並強調，Uber要在台灣永續經營，只有守法一途。

為落實汽車運輸業分業管理，交通部綜整各方意見，預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」，明確將「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」納入規範，規定租賃車不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；需造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核；平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息；以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數，但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施；車輛應黏貼專用標識。

王國材表示，交通部已提出輔導Uber駕駛、車輛、平台合法的具體作法，Uber申請計程車客運服務業，以經營多元化計程車的模式即可合法派車，提供原有服務；駕駛考執業登記證可繼續開Uber，生計不受影響；車輛掛計程車車牌，可保持原貌，不須換黃色。

王國材說，目前計程車空車額約1.8萬個，足夠吸納現有1萬部Uber租賃車移轉，交通部將協調計程車客運商業同業公會釋出現有空車額；對於多元化計程車費率鬆綁，目前也在討論當中。

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