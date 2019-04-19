會見交通部次長 代僱駕駛自救會：21日照上凱道

2019-04-19 16:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為解決計程車與小客車租賃業代僱駕駛紛爭，交通部政務次長王國材今天與「網路叫車平台代僱駕駛自救會見面」，自救會發言人李威爾說，有感受到次長的善意，但很遺憾他還是站在計程車業的角度，因此，4月21日仍會上凱達格蘭大道陳情抗議。不過，他說，今天有與王國材初步達成3共識，包含交通部會研議鬆綁多元化計程車規劃、研議新增網路多元化小客車業、修正汽車業運輸管理規則第103-1條前，會與相關利害關係人作完善溝通。

李威爾說，今天與王國材見面談了3個多小時，王國材還是希望代僱駕駛能轉作多元化計程車，但在沒有完整配套前，自救會完全不考慮這個方案。除非明訂多元化計程車不要跳表計價、可有彈性費率、不限司機只能加入一個車隊等。

他說，不過，今天王國材有答應自救會，會研議是否能在公路法內，新增網路多元小客車業別，讓計程車、租賃車都能透過科技媒合，增加更多客人；另外，王國材也承諾在103-1條修正前，會與各界溝通且取得共識，最終方案實施前也會先讓自救會知道等。

自救會於3月21日成立，4月1日開始發起車內實體連署，李威爾說，現已蒐集超過10萬張消費者連署，表達對Uber的支持，有位外國人就留言說，Uber對她來說很有用，因為小黃總是因為她是外國人就欺負她；還有民眾寫說，修法是逼消費者只能選擇不想搭乘的運輸工具。今天特別將自救會收到的其中2500份聯署書，分別寄給總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍。

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