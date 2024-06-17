宜縣高中職成年禮推陳出新 上百師生首度挑戰安農溪泛舟

宜縣今年的高中職成年禮活動，安排上百師生挑戰安農溪泛舟。（圖由宜蘭縣府提供）

2024/06/17 16:57

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣高中職成年禮今年移師三星鄉安農溪，首度挑戰驚險刺激的泛舟活動，上百名師生登船體驗乘風破浪的快感，象徵勇敢接受各種挑戰，邁向人生新的里程碑。

宜縣高中職成年禮歷年規劃不同主題，曾搭艇赴龜山島、攀登草嶺古道、造訪棲蘭神木區、頭城及壯圍海邊牽罟，今天前進三星鄉安農溪泛舟，至於明年是否設計新橋段？縣府教育處回應，將聽取各界意見再作研議。

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這次活動開放全縣11所高中職學生自由參加，有上百名師生報名，一同勇闖安農溪，縣長林姿妙到場為他們加油打氣，一併獻上祝福，她指成年禮是每個人生命週期重要的轉捩點，祝福大家揚帆啟航，培養承擔的勇氣，日後為國家社會貢獻一己之力。

安農溪沿途有湍急水流、緩流礫灘、阡陌綠野、鄉間人家，是國內知名的泛舟場域，多數師生頭一次到此泛舟，坐上橡皮艇操槳順流而下，過程中船體搖搖晃晃、水花四濺，看起來相當刺激，引起驚聲尖叫，讓眾人留下滿滿的回憶。

縣府教育處盼藉由泛舟體驗，考驗彼此的團隊合作及默契，希望宜蘭青年學子繼續成長茁壯，在接續的學習領域展翅高飛，學成後發揮所長。

泛舟過程相當驚險，引起師生們驚聲尖叫。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣長林姿妙（中）為參加成年禮的學生加油打氣，一併獻上祝福。（圖由宜蘭縣府提供）

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