黑畫面、照地上、被樹遮擋 藍委曝六都交通CCTV怪現象

2019-09-06 10:34

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委陳學聖今召開記者會指出，上月有民眾陳情桃園市大溪區許多重要路口的「即時交通/路況監視器」（交通CCTV）都無法正常觀看，除了有黑畫面、影像遺失等情形，甚至還有鏡頭未朝路口、被路燈或路樹遮住及畫面破圖等問題，事後他展開全面檢視，發現不僅是桃園，其他五都也多有類似狀況，有待檢討與加強。

陳學聖表示，當交通意外發生時，政府在各要道、路口設置的CCTV常成為還原事發過程、釐清肇事責任的重要依據，甚至對於嚇阻犯罪、治安偵防上也有幫助，因此各縣市政府每年都編列許多預算建置、維護這些CCTV，但據他了解，六都的交通CCTV妥善率狀況都有需要檢討之處。

根據陳學聖於今年8月22日對六都交通CCTV狀況之統計，台北市共有294支公開CCTV，其中54支不良，不良率18.3%；新北市共有203支公開CCTV，其中55支不良，不良率27%；桃園市共152支公開CCTV，其中28支不良，不良率18.4%；台中市共163支公開CCTV，其中48支不良，不良率29.4%；台南市共72支公開CCTV，其中34支不良，不良率52%；高雄市共341支公開CCTV，其中56支不良，不良率16.4%。

陳學聖特別點名綠營執政的桃園市與台南市，指該兩城市的公開CCTV數量最少，其中台南市政府的交通CCTV網頁版不管使用何種網路瀏覽器都無法觀看，App版也有高達52%無法正常顯示。桃園市則是有213支CCTV在官網上被標示為「所在地區無法辨識」，而且對於已知的28支故障CCTV，桃市府竟回覆要3個月才能維修完成，相較其他四都有待加強。

受邀出席記者會的交通部高速公路局交通管理科長莊國欽表示，以高速公路的CCTV來說，妥善率大概可以達到95%，而且一旦發現有問題，廠商大概3到4小時就會前往確認、檢修，而地方市區CCTV在傳輸網路、維護人力等方面條件都不同，彼此可以互相參考。

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