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習近平問「獨角獸」怎少了？ 專家：都被國家粉碎了！

習近平近日質疑中國獨角獸企業為何減少？（美聯社）

習近平近日質疑中國獨角獸企業為何減少？（美聯社）

2024/05/31 23:01

〔編譯魏國金／台北報導〕中國規模逾10億美元的新創公司數量縮減，引起中國國家主席習近平關注，他在近期一場與企業家的座談會上質問，「我們的獨角獸企業新增數下降的主因是甚麼」？專家認為，主因之一是獨角獸公司眼睜睜看著自己的雄心被國家壓碎，並成為國家利益的工具。

南華早報報導，根據胡潤研究4月公布的「2024全球獨角獸榜」，全球共有1453家獨角獸企業，其中美國佔逾700家，中國為340家，中國不僅大幅落後美國，也從2022年的74家降至去年56家。

在2015年至2018年間，中國被視為是獨角獸沃土，然而自2018年，因美中貿易戰、地緣政治競爭加劇、西方科技圍堵，以及去風險與脫鉤政策，使中國獨角獸的成長放緩。

美國Perkins Coie律師事務所北京合夥人齊默曼（James Zimmerman）也提到，北京近幾年的政策轉變，「中國的科技環境不再是創新人才的避風港」，那些尋求成功前輩腳步的新創公司，眼睜睜著北京「壓碎科技企業的雄心」。

曾任中國美國商會主席的他說，「一個又一個，北京壓碎他們、迫使他們屈從成為國家統合主義（state corporatism）的工具」；所謂統合主義即是國家透過對利益團體的控制，達到與國家利益一致的政策。

自由亞洲電台報導，習近平的質疑在網路上引發探討，有網友給予答案說，「主要是沒人敢投資了和做大了，做大等著被國有嗎？」、「線下所有允許民營從事的行業，都已經被線上嘩啦（形容倒塌散落）一遍，再嘩啦就和體系內搶飯吃了」，有人甚至直言，習近平本人就是問題的答案。

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