教育部5年砸7億 補助3千多校裝監視器

2019-08-28 13:18

〔記者林曉雲／台北報導〕全國高國中小學將在後天開學，教育部為強化校園安全，近5年已砸下7億多元，補助3千多校裝設監視器等安全設施。

教育部國教署組長林良慶今天表示，教育部協助高中職以下各級學校設置監視器等校園安全設備，且因地制宜，邀請專家學者擔任訪查委員，訪視補助成效，並檢視各校校安防護情形，近5年來已陸續補助3597校，總經費高達7億3千餘萬元，以確保師生安全。

林良慶表示，維護校園安全是推動各項教育工作的根本，中央持續強化各級學校設置校園安全防護系統，自104年迄今，已補助各地方政府所屬3597所學校，改善與建置包括校園死角緊急求助系統、警民連線系統、感應式照明燈、監控系統及電子圍籬等校園安全相關設備，全力維護校園安全零死角。

不過由於各校地理環境不盡相同，為貼近實際需求，國教署邀集專家學者擔任訪查委員，林良慶組長說明，針對各校不同條件產生的差異，搭配學校現有人力，給予實質協助。除科技器材的建置，也同步要求完備校園災防應變計畫，以有效增進校園安全，國教署也持續執行高級中等學校以下「強化校園安全防護機制」訪視，105年至今已陸續抽查22縣市共88校，實地了解地方政府辦理情形及成效，並同時勘查各校現行監視設備管理相關作法，持續督促提升校園安全防護強度。

國教署強調，老舊的監視系統可能讓訓輔工作失去有效預防功能，國教署會持續與地方政府合作，建構無縫的校園安全網絡，也透過緊急求救系統和照明系統，讓警民連繫及緊急應變更有效率，以嚇阻不法行為的發生。

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