被偷天換日裝了中國監視設備？合庫：違反合約將不驗收

2019-07-26 17:31

〔記者陳梅英／台北報導〕樹樺電子離職員工爆料，合庫今年3月發包的門口監視器，疑被偷天換日為行政院公告禁止使用的中國製監視器設備，對此，合庫指出，當初是採公開招標，且招標書上明明白白寫著不準植入後門、不能有木馬程式、不能使用中國製產品，若有違反公開招標書規定，可以不驗收。

合庫表示，近來銀行搶案頻傳，才有裝設監視器需求，這批設備預計在7月底完全裝機完成、8月驗收。

由於有讀者爆料，合庫也聯繫樹樺電子，合庫說，樹樺電子保證這批監視器僅有錄影功能，不具人臉辨識，且每一分行的監視器是獨立的、沒有相互串連或是連線到主機，不會有收集資料之後被傳送到中國的問題。

為了確認這批監視器沒有疑慮，合庫昨日也與樹樺電子要求簽具保證書，並請資安專家拆解監視器確保沒有任何資安疑慮、產品規格符合招標書內容才會驗收。

合庫再三強調，若是樹樺電子內部問題，請媒體查證，該離職員工將客戶資料外洩，是否涉及營業秘密問題，勿波及無辜。

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