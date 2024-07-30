我駐法代表處辦酒會 巴黎市長官歡迎台灣奧運健兒

我國駐法代表處29日在大使館處舉辦台灣奧運健兒歡迎酒會，巴黎市副市長米歇爾出席致詞（左圖）。（圖翻攝自Jean-Luc Romero-Michel_X平台）

2024/07/30 00:21

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運已於本月26日盛大展開，相關賽事如火如荼進行中。今年奧運會主辦城市巴黎的副市長米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）特別在社群分享他出席我國駐法代表處舉辦迎接台灣健兒的活動照片，歡迎台灣隊蒞臨巴黎參賽為國爭光。

我國駐法代表處29日在大使館處舉辦台灣奧運健兒歡迎酒會，法國各界都前來共襄盛舉。巴黎市副市長米歇爾29日在X平台分享自己出席酒會的致詞畫面，表示「很高興能與台灣駐法國代表吳志中一起歡迎台灣代表隊、台灣教育部長鄭英耀和文化部政務次長王時思。看到60位來自台灣的運動員來參加比賽，且女性佔多數，這支代表隊出色地展現本屆運動會的平等目標！」文末米歇爾還附上台灣國旗的符號。

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吳志中透露，在奧運期間，駐法代表處也很努力在巴黎各個街道、地鐵站趴趴走，用盡全力宣傳台灣。網友們紛紛讚爆，「謝謝大使盡心盡力為台灣」、「台灣最佳代言人」、「感謝您為台灣所做的努力」、「台灣NO.1！」

Quel plaisir d’accueillir la délégation taïwanaise avec le représentant de Taïwan en France François Chihchung Wu @francois1899, le Ministre de l’éducation Ying-Yao Cheng et la Vice-Ministre de la culture Sue Wang pour ces jeux #Paris2024



Un honneur pour @Paris, ville hôte, de… pic.twitter.com/vilsAn7e4S — Jean-Luc Romero-Michel （@JeanLucRomero） July 29, 2024

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