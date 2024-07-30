仁愛鄉台14甲線菜車翻覆 撞高檔民宿駕駛受困

仁愛鄉台14甲線6.2K清塊路段貨車事故。（民眾提供）

2024/07/30 07:45

〔記者佟振國／南投報導〕滿載高麗菜的大貨車，今天上午6點行經南投縣仁愛鄉台14甲線6.2K清境彎道路段往霧社方向行駛，突然失控衝入對向車道，整台車撞上對面的知名民宿，雖未波及其他人車，但駕駛受傷並受困車內，仁愛、埔里等地消防分隊獲報前往搶救，事故也占據全車道，暫時無法通行，提醒用路人注意路況。

台14甲線28K昆陽路段，昨天下午才發生下山的小貨車疑似煞車失靈，失控衝入對向護欄的事故，車頭卡住懸空的驚險場面，今天清晨又發生嚴重事故，滿載高麗菜的貨車要下山，於台14甲線6.2k彎道路段，失控衝入對向車道，撞上民宿圍牆後側翻，駕駛受困車內，情況危急。

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南投縣消防局獲報調派仁愛、埔里中心碑消防分隊前往搶救，由於車輛滿載貨物，側翻後駕駛座在最下方，消防隊員使用破壞機具進行救援，車輛也需要大型吊車移置，肇事原因由警方進一步調查釐清。

由於事故及救援占據台14甲線雙向車道，目前交通無法通行，警方也提醒用路人暫勿前往，或行前先注意路況，以免影響行程。

至於該路段多年前也發生大型車失控自撞事故，同樣是衝撞民宿圍牆後翻覆，也造成業者的損失與遊客受驚。

滿載蔬菜的貨車撞上民宿圍牆後翻覆，駕駛受困。（民眾提供）

菜車翻覆事故及救援占用台14甲線雙向車道，交通暫時無法通行。（民眾提供）

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