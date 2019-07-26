中國天網籠罩台灣？合庫各分行監視器 竟是可人臉辨識的中國貨

2019-07-26 17:13

〔記者張瑞楨、陳炳宏、陳梅英／台中報導〕有民眾向本報投訴，全台擁有270家分行據點的合作金庫，招標汰換所有分行門口監視器，由樹樺電子公司得標，卻偷偷使用具有人臉辨識功能的中國廠商大華公司監視器，再把主機的大華商標撕掉，更換成該公司品牌「REAL VISION」，如果能瞞天過海，恐導致紅色滲透，中國的天網將籠罩台灣。

對此，樹樺電子副董事長高啟元坦言，監控主機與安控攝影機，有部分零組件是中國大華代工，不過成品是在台灣組裝完成，尤其最關鍵的監控軟體，是公司研發團隊拿大華提供給國際大廠的OEM公版軟體修改而成，刪除不必要的人流統計、人臉辨識等功能外，也加強資安功能，並通過多家金融機構資安弱點掃描。

合庫指出，當初是採公開招標，且招標書上明明白白寫著不准植入後門、不能有木馬程式、不能使用中國製產品，若有違反公開招標書規定，可以不驗收。

讀者爆料指出，行政院今年1月公告，政府與國營事業禁止使用中國製通訊、監視器等電子設備，包括被美國點名有安全漏洞的海康威視、大華科技公司的監視器。

合庫各分行營業廳門口監視器汰換標案，金額約1200餘萬元，樹樺電子公司今年3月得標，更換的監視器共466支，除了台中市北大里分行等74間分行為1支外，其餘196間分行各為2支，亦即左右各1支，施工時間從6月開始，至今已多數完工，但尚未驗收，如果這批監視器是大華生產，也將造成歷史悠久的老銀行，使用沒有台灣電檢合格產品的荒唐現象。

大華科技公司（又稱浙江大華），是全世界第二大的安全監控設備大廠，第一大是中國官方掌控42％股權的海康威視，也就是不久前安裝在台中市人行道的監視器，這兩家廠商被指控，故意在系統中留下漏洞，讓中國可以入侵，美國政府早已於去年8月，禁止聯邦政府各機構使用這兩家中國公司的監視設備。

大華的監視器便宜又有很多附加功能（如人臉辨識），網路上雖有不少店家販售，卻都沒送台灣電檢處電檢合格，又因被點名有系統漏洞，會造成資資安全疑慮，難以通過電檢合格。

爆料者說，行政院早於1月起，就公告政府與國營事業，禁止使用中國製造通訊與安全監視設備，合作金庫是國營銀行，監視器汰換的合約中，應有禁止採用中國監視設備的規定，得標的樹樺電子公司卻偷偷使用大華公司的主機與監視器，並把主機上的大華商標與中國製造等標籤撕下（俗稱剪標、改標），更換成樹樺公司的自有品牌「REAL VISION」，至於監視器鏡頭則無任何廠商標籤。

不過，主機上的廠商標籤雖已更換，連主機的開機頁面也都更改，但主機的使用介面卻漏餡，還是沿用大華公司的介面，記者取得合作金庫新監視器主機的介面，再上網搜尋到大華公司監視器的教學錄影，發現兩者幾乎相同，僅因版本不一樣，某些細節略微不同。

爆料者指，中國官方規定監視器一定要有人臉辨識系統，以利中國官方鋪設天網，上述安裝於合作金庫門口的監視器，當然也內建人臉辨識（或稱人臉搜尋）功能，問題是，台灣公家機關如果使用人臉辨識系統，會有侵害隱私，違反個人資料保護法等疑慮，更恐怖的是，大華的監視器主機，雖然可以設定關閉人臉辨識系統，但只要有連線，縱使遠在中國，都能透過遠端控制，開啟人臉辨識系統並取得影像，中國天網恐延伸覆蓋台灣。

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