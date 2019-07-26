拿大華產品貼牌 業者澄清：台灣組裝生產

2019-07-26 17:24

〔記者陳炳宏、張瑞楨／台北報導〕被投訴生產的監控產品是拿中國浙江大華產品來貼牌，樹樺電子副董事長高啟元坦言，監控主機與安控攝影機，有部分零組件是中國大華代工，不過成品是在台灣組裝完成，尤其最關鍵的監控軟體，是公司研發團隊拿大華提供給國際大廠的OEM公版軟體修改而成，刪除不必要的人流統計、人臉辨識等功能外，也加強資安功能，並通過多家金融機構資安弱點掃描。

有民眾向本報投訴，全台擁有207家分行據點的合作金庫，招標汰換所有分行門口監視器，由樹樺電子公司得標，卻偷偷使用具有人臉辨識功能的中國廠商大華公司監視器，再把主機的大華商標撕掉，更換成該公司品牌「REAL VISION」，如果能瞞天過海，憂心紅色滲透，中國的天網將籠罩台灣。

高啓元指出，公司成立40多年，本來就有安控設備的生產製造能力，也有工廠登記證，監控這一塊，金管會去年就特別要求金融機構不能用中國製造的產品，「我們在台灣生產都有符合規範，符合安控設備完全不能連網要求」，也符合經濟部標準檢驗局電磁兼容性和安規（BSMI）驗證。

高啟元說，這次金融機構標案的安控系統，主要是嚇阻作用，安裝1~2支大型攝影機，連結分行獨立錄影系統，沒接網路也沒資安問題，如遭遇入侵事件，可提供警方影像蒐證。

樹樺電子總經理彭立鑫說，這個標案的金額與數量皆與投訴者提供數據不符，而且每一主機與安控攝影機，都是台灣工廠自己一台一台組裝測試，包括軟體安裝，REAL VISION則是樹樺2014年就申請註冊的品牌，服務的客戶多以客製化專案為主，所以部分零組件會請其他廠商代工，大華是其中之一，其他還有可取國際、昇瑞電子，但不同專案裡的軟體與功能是量身打造。

彭立鑫說，根據安防論壇IPVM資料顯示，包括Honeywell、Tyco Illustra等國際大廠，都是大華OEM，我們只使用部分零組件，也因為沒有通過通路銷售，所以也沒特別註明產地。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法