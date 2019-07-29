台中遭開3槍住戶喊倒楣 急換監視器、收驚

2019-07-29 19:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區新安街一棟透天別墅，昨晚遭賴姓男子開槍，住戶的家人今天表示，賴男住在同社區，但並不認識他，不清楚為何會朝他家開槍，覺得很無辜，今天除趕緊請廠商更換解析度更高的監視器，還說兩個當時在屋內的小孩被嚇到，準備帶兩個年幼小孩去收驚。

賴姓男子昨天傍晚6點左右，突然開著賓士車，朝太平新安街一棟市價2000多萬的透天別墅開3槍後逃逸，警方獲報後鎖定賴男行蹤，賴男昨晚10點半在南投埔里警方圍捕時，疑似持槍朝右太陽穴開槍自戕送醫不治。

至於賴男為何會朝這間透天別墅開槍？警方初步調查，遭開槍住戶表示，並不認識賴男，不清楚為何遭開槍。

屋主的哥哥今天到家裡協助，表示賴男是住在同社區的住戶，但弟弟並不認識他，昨天開槍時，弟媳和兩個分別念小學和幼兒園的小孩在屋內，幸好當時鐵捲門沒打開，子彈沒直接射進屋內，但是轟然的槍聲，讓兩個小孩都嚇到了，決定要帶他們去收驚。

因發生槍擊案後調閱家裡監視器，發現解析度不夠好，今天緊急請廠商換上解析度更高的監視器自保。

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