女身高差1.1公分當不成消防員 憲法法庭判違憲

憲法法庭就錄取女消防員因身高不足160公分而當不成消防員聲請釋憲案，今宣示判決。（資料照）

2024/05/31 15:34

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓女子想當女消防員救人，6年前通過警消人員四等特考，前往消防署訓練中心受訓，卻在體格複檢時，被發現身高僅158.9公分，不符公務人員特種考試一般警察人員考試規則第八條的「160公分女性標準」，與規定相差1.1公分，慘遭廢止受訓資格，陳女質疑規定違憲聲請釋憲，憲法法庭今判決違憲，考試規則第8條規定需達160公分，違反憲法平等原則，至遲屆滿一年後失效。

因受到第8條身高限160公分以上規定違憲影響，陳女的行政法院判決違憲，全案應廢棄發回，依憲法法庭判決意旨裁判，因此，陳女應可願當女消防員。

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陳女今天未到憲法法庭聆判。

陳姓女子2018年考上消防員後，前往南投受訓，卻在受訓期間複檢出身高未達160公分，不符合規定，被廢止受訓資格，她為此提出訴願、行政訴訟遭駁回，因此聲請釋憲，陳女表示，當年是因為媽媽生病才想投入救人工作，沒想到因為身高無法實現。

陳女說，「不能完成自己的消防員夢，真的很難過，當年母親生病，讓我想加入救援行列，卻因為身高沒辦法實現，心情上是很錯愕」。報考資格規定，非原住民女性要160公分、男性165公分；原住民男性要158公分，女性155公分，才能當警消。

憲法法庭於今年1月16日召開言詞辯論，陳女委任律師主張，服公職權等於工作權加上參政權，應受到高度保障，但內政部與考選部認應有身高限制的理由，均屬臆測，違反比例原則，且區分原住民與非原住民，涉及歧視，違反平等原則。

內政部及考選部主張，該規定目的，是因應警消勤務及設備實際需要而制定，具正當性，釋憲機關應尊重用人機關的選拔標準；對於男女設定不同標準，是因應實務需求；區分是否為原住民，是維護身材較為矮小的原住民族服公職權。

消防署長蕭煥章認為，消防人員體格規範是以職務性質作為考量，避免「人的因素」增加執行風險，因此消防人員需具備一定身高，不宜過低，否則難以執行勤務。

憲法法庭就錄取女消防員因身高不足160公分而當不成消防員聲請釋憲案，今宣示判決。（記者楊國文攝）

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