若侮辱職務違憲 「眾暴寡」將不斷發生

憲法法庭昨對侮辱公務員等刑法規定，做出釋憲判決，認定「侮辱職務罪」違憲，即日失效。（資料照）

2024/05/25 05:30

大法官呂太郎、朱富美提不同意見

〔記者溫于德／台北報導〕憲法法庭昨判定，刑法「侮辱公務員職務罪」違憲，即日起失效。大法官呂太郎、朱富美均透過不同意見書，認為侮辱職務罪也屬合憲，公務員履行職務須受公眾認可，同時民眾也應尊重依法執行職務者的人格尊嚴，維護公務員執行職務的尊嚴，是落實法治的不二法門，否則「強欺弱、眾暴寡」將不斷發生。

由呂太郎主筆、朱富美加入的不同意見書指出，民主政治是因每位人民交出一部分的資源與自由，經選舉等機制，透過自主意思以直接或間接方式，授權公務人員以合理的妥協與分配方式，而獲得最大可能的資源與自由，因此，確保公務員執行職務的本質，便是落實民主理念，並執行人民意志。

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呂太郎認為，在多元且複雜的社會現況下，國家要處理的事務何止千頭萬緒，落實民主理念與執行人民意志，並非單純擁有完善公務員選任、監督、考核等人事制度就足夠，更重要的是，人民必須尊重執行職務的公務員。

呂提到，若僅期待國家在人民干擾、妨害公務時，動用國家實力去排除而完成任務，卻無法透過刑罰去防止嚴重干擾執行公務的妨害公務行為，將造成國家縱使疲於奔命也未必有效，「強欺弱」、「眾暴寡」也將不斷發生，人民彼此妥協而來的民主制度，將淪為空談，因此維護公務員執行職務時應有的尊嚴，是在維持執行公務的嚴正性，正是落實民主，並貫徹普遍民主意志的重要法門。

由朱富美主筆、呂太郎加入的不同意見書指出，公務員依法執行職務時免於受辱，並非是為了公務員的個人名譽，而是因為公務員履行職務必須受到公眾認可，同時民眾也應尊重依法執行職務者的人格尊嚴。

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