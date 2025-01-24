美國會提案撤銷中國最惠國待遇 戰略產品最低關稅100％

美國參眾兩院提案撤銷中國最惠國待遇。（路透）

2025/01/24 23:30

〔編譯魏國金／台北報導〕美國國會議員23日提出一項跨黨派法案，據此將撤銷中國的最惠國貿易地位、分階段升高關稅，以及終結讓低價中國產品免稅進口的「最低限度（de minimis）豁免」措施。

路透報導，該法案由眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）提出。幾天前，美國總統川普發布備忘錄，要求內閣對於賦予北京「永久正常貿易關係」（PNTR，之前稱為最惠國條款）地位的立法進行評估。

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美國國會2000年通過中國的PNTR地位，為其加入世界貿易組織（WTO）鋪路。然而美國一再發現國家在中國經濟的巨大角色，包括對戰略產業提供鉅額補貼，違反了WTO規則。川普向來抨擊中國對美國的鉅額貿易順差，矢言對中國產品課徵更高關稅。

穆勒納爾與民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi）共同提出「恢復貿易公平法案」，兩名參議員也提出參院版本。

穆勒納爾說，賦予中國PNTR地位引發了中國進口的浪潮，掏空美國製造業，並使美國容易受「頭號對手」的經濟脅迫衝擊。他聲明說，「這場博弈失敗了，這項立法將捍衛美國的國家安全、提升供應鏈韌性，將製造業工作帶回美國與我們的盟友」。

川普第一任期以及拜登政府對中國實施的關稅措施，實際上已中止了中國的PNTR待遇。然而該提案將終結每年的重新認證，並將非戰略產品最低35%關稅、戰略產品最低100%關稅寫入法規。相關關稅將在5年內逐步實施：第1年10%關稅、第2年25%關稅、第4年50%、第5年100%關稅。

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