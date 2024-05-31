排除逾5成女性！女消防員限身高160公分 大法官判違憲

憲法法庭今判決女性消防員身高限制160公分的規定，因違反平等原則而違憲。憲法法庭書記廳廳長楊皓清（左）、司法院發言人兼新聞及法治宣導處處長陳婷玉（右）召開記者會，說明憲法法庭判決意旨。（記者楊國文攝）

2024/05/31 21:58

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓女子6年前考上消防員，卻在體檢時，被發現身高僅158.9公分，不符公務人員特種考試一般警察人員考試規則第八條的「160公分女性身高標準」，僅因相差1.1公分，遭廢止受訓資格。陳女質疑規定違憲，聲請釋憲；憲法法庭今判決違憲，認定該考試規則第8條規定女性需達160公分，排除女性應考人的群體比例明顯高於男性，造成差別待遇，違反憲法平等原則，應修法，至遲屆滿1年後失效。

憲法法庭於今年1月召開言詞辯論，今判決指出，特種考試一般警察人員（含消防警察）考試規則第8條第1款「男性身高須達165公分、女性須160公分……」適用消防警察類別的範圍所設的身高標準，排除女性應考人的群體比例明顯高於男性，使女性應考服公職受不利的差別待遇，與憲法保障平等權意旨不符，屬違憲。

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憲法法庭指出，衛福部國民健康署自2017年至2020年統計，符合消防警察應考年齡18歲以上、37歲以下的男性平均身高為172公分，女性為159.5公分，考試規定男性為165公分，遠低於平均身高7公分，僅排除百分之10的男性，絕大多數得以報考，卻要求女性須高於平均身高0.5公分的160公分，排除百分之55的女性不得報考，對女性造成性別上不利的差別待遇，違反平等原則。

憲法法庭表示，截至2022年的統計，我國消防人力男性占比為88%，女性為12%，顯示該規定加深消防警察人員男女人數的懸殊比例，亦導致整體警消工作環境與文化，持續依男性需求而為配置與定義，不利於女性人力參與。

針對消防署等機關主張，對女性消 所設定的身高標準，是基於長期以來的消防實務所累積的經驗，符合消防勤務及相關設備的實際需求，身高較高者不論器材使用或消災上有一定優勢，但憲法法庭認為，消防器材得按國人身高訂製，且消防工作多元，面對各種不同的消防勤務及災害現場搶救工作，身高略矮者除了可擔任一般消防勤務，進入空間較狹小的災害現場也有其優勢，消防署等機關僅憑實務經驗，未能提出證據說明何以身高低於160公分的女性不適合從事消防工作，而必須設定較男性更為嚴格的身高限制，以排除女性應考的原因，該規定對於女性身高的限制，其手段與目的不 實質關聯，已違反平等原則。

憲法法庭也特別指出，相關機關於1年內修法期間，應注意其所排除女性群體比例，與所排除的男性群體比例不應差距過大，另外，此釋憲案判決只適用消防員考試，未擴及警察、海巡等人員。

此外，因該考試規則第8條已被宣告違憲，最高行政法院當年駁回陳韻宣告訴的確定判決，也屬於違憲，故今日亦廢棄該判決，發回最高行政法院更審，陳女應可獲得救濟。

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