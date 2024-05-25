保障言論自由 侮辱職務罪違憲

憲法法庭將楊蕙如（左）與另9件聲請案合併審理後，昨日認定「侮辱職務罪」屬違憲，即日失效。（資料照）

2024/05/25 05:30

憲法法庭判決 侮辱公務員罪合憲 但限縮於當場侮辱等3要件

〔記者楊國文、陳彩玲、溫于德／台北報導〕憲法法庭昨對侮辱公務員等刑法規定，做出釋憲判決，認定「侮辱職務罪」違憲，即日失效；「侮辱公務員罪」合憲，但應限縮於符合對公務員當場侮辱行為等三項要件，才構成犯罪。

請繼續往下閱讀...

楊蕙如案 發回高院更審

本案有五位法官聲請、五位民眾聲請釋憲，包括「卡神」楊蕙如於二○一八年日本關西事件，被控率網軍侮辱外交部駐大阪辦事處，法院依侮辱職務罪判刑五月確定，她質疑法條違憲，訴請釋憲；憲法法庭將十件聲請案併案審理，去年十二月言詞辯論，昨做成一一三年憲判字第五號判決。

此外，憲法法庭將楊蕙如等二人的定讞案件，廢棄發回高等法院更審。楊蕙如昨表示，對釋憲結果表示尊重，期待自己能成為更好的人。

刑法一四○條規定「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金」。

單純辱罵不致影響公務執行

憲法法庭認為，侮辱公務員罪，應限於三大要件：對公務員的當場侮辱行為、基於妨害公務的主觀目的、以及足以影響公務員執行公務。民眾若是單純口頭嘲諷、抱怨，或一時情緒反應的辱罵，雖會造成公務員不悅或心理壓力，但通常不致影響公務執行，但經制止仍置之不理而繼續侮辱言行，即可認定有妨害公務的主觀目的，再判斷是否足以影響公務執行。

至於侮辱職務罪，憲法法庭指出應採嚴格審查標準，因為咒罵等公然侮辱「職務」的言論，難以對公務執行產生明顯、立即的妨害，以刑罰處罰此等言論，違反最後手段性原則，侵害憲法保障言論自由的核心，因此認定違憲，此罪即日起失效。

此判決由大法官黃昭元主筆，侮辱公務員罪合憲、侮辱職務罪違憲，兩部分各有十二位大法官同意，各有三位提不同意。

法務部表示，對於侮辱公務員罪合憲、但應嚴格審查要件的見解，將責成檢察官偵辦個案時，強化論述構成要件；對於侮辱職務罪即起失效，予以尊重，將盡速研議修正刑法。法務部表示，經清查，目前沒有觸犯侮辱職務罪而須立即釋放的被告及受刑人，後續將函頒指導原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法