私校辦學不佳拿更多？ 教育部回應：好笑了

2019-09-05 12:32

〔記者林曉雲／台北報導〕教育改革聯合陣線今開記者會抨擊「高教資源患寡也患不均」，質疑辦學不佳的私校反而拿政府較多補助。教育部高教司長朱俊彰回應表示，整體高教經費不斷增加，今年與５年前相比增加126億元，而辦學不佳的私校只拿的到學生補助款，因學生人數少，如以每個學生所獲經費計算比較高教資源分配，就好笑了、會有盲點、陷入完全錯誤的理解。

朱俊彰表示，103年的高教經費是879億元，108年則是1005億元，增加126億元， 整個高教經費挹注和提升是教育部的努力目標。

至於公私立學校所獲補助不同，朱俊彰表示，公立學校是國家興學，私立學校則是私人興學，政府當然會編列經費給公校，私校則要由私人興學支應，二者性質不同，無法帶接拿來比較，對公立學校是「補助」，對私立學校是「資助」，但純粹給私校的經費，103年有225億元，108年增為263億元、增加了38億元，這還是純粹給私校，不包括提高學校競爭力的高教深耕經費，因此就整體高教經費來看，公私校差不多，技職稍微高於高教，高教資源分配和工會的理解完全不同。

對於聯合陣線質疑有些私校辦學不佳，每個學生所獲經費卻比較多。朱俊彰澄清，這有根本上的盲點，不能拿學生人數當成基準比較，因為教育部給私校的經費分兩種：補助款和獎助款，依學生人數給予的是補助款、占比3成到3成5，大部分是辦學績效獎助款、占比6成5到7成，如果用學生人數所獲每生經費去檢驗就有盲點，甚至那些被教育部列為專案輔導的學校，是完全拿不到獎勵款，只有學生補助款。

朱俊彰也說明，私校註冊率未達5成，也拿不到教育部的獎勵經費，被列為專案輔導學校的學生人數都很少，假設教育部給某私校50萬，但只有10個學生，每個學生就拿到5萬，退場學校「生師比」反而最好，因為學生人數很少，但老師都還在，因此，以這種方式來看高教分配原則「就好笑了」，完全是錯誤的理解。

朱俊彰表示，台灣整體高教經費占我國GDP1.4％，跟日本和法國相近，美國則占2.6％，但我國有8成4粗在學率，法國和日本才6成多，亦即一樣的錢，我國要分給較多學生，因為台灣高教普及化，高教容量問題是教育部要面對的，教育部努力提高高教預算，也積極輔導學校退場。

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