私校招生低迷 北市：公立高中職明年減招500人

2019-08-14 20:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局今日在中國科技大學召開108學年度第1學期公私立中等學校校長會議，私校提案，基北區今年會考放榜私校錄取狀況悽慘無比，尤其私立職校相當嚴重，每班約10人左右，少子化速度驚人，若教育局沒有適當處理，五年內將見大量私校倒閉潮，私校教職員會大批失業，強烈要求公立高中職減班減生。

目前北市公私立高中每班36人，而私校要求每班人數降低至25人，北市教育局科長穆慧儀在場回覆，109年起公立高中職每班人數要降低到35人。教育局統計，109學年度將減招506名學生，包含市立高中減少376人、市立高職減少130人。

私立大同高中校長陳火炎提案，指出108學年度基北區會考成績放榜，私校實際率取狀況悽慘無比，私立職校尤其嚴重，每班約10人左右，甚至更低，少子化速度驚人。

陳火炎示警，若教育局沒適當處理，5年內將見大量的私校倒閉潮，私校教職員大批中年失業。他還說，今年公立高中職會考成績錄取標準已經降到5C就可就讀，社區公立高中職學生素質大幅降低，對整體公私立高中職的學校管理、教學都不好。

私立延平高中校長劉永順也說，「現在已經不是給魚吃、做釣竿的問題，因為已經沒人要吃魚了，怎麼辦？」若是公校能加快腳步減班減人，多餘的師資，可運用在108新課綱所需的多元選修課程去發揮。

教育局長曾燦金表示，鼓勵私立轉型、減班寄存，將運用1.4億元的專案款，提供補助讓私校喘息，並成立診斷分析小組，邀集教師與學者分享轉型策略，但一下減為25人有點太厲害，這要再思考。

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