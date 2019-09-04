母校大葉募款助學弱勢生 王宏恩擔任公益大使

2019-09-04 20:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕為了協助弱勢學生安心就學，而不是窮打工，大葉大學特別企劃「千立方募款行動」，希望能結合號召1000人的愛心，每人捐款1000元，讓弱勢學生安心求學1000天。金曲獎最佳方言男演唱人王宏恩感同身受，今天以校友身分擔任公益大使，出席活動記者會，他說，大學期間曾狂參賽賺獎金，差點荒廢學業，後來專心投入畢業音樂專輯製作，才獲得關注，進入演藝圈。

大葉大學經濟弱勢學生比例高達15％，高於全國平均數10％，校方推動「完善弱勢助學計畫」，希望能結合教育部補助跟募款，提供在校弱勢學生每月5000元以上生活費，今天舉辦募款行動記者會，王宏恩以大學長身分向當地企業家勸募，還表示前30名捐款超過5000元民眾，就送簽名專輯，長欣生技董事長楊曜聰及夫人莊璧禎、開曼英利訴訟及非訴訟代理人蔡啟仲與夫人曾翠緣及鹿港東區扶輪社各捐出10萬元，一下就募集30萬元，讓王宏恩開心得在現場高歌。

王宏恩說，1998年畢業於大葉大學視覺傳達設計學系，他是首屆視傳系學生，當時家境不好，只好靠著歌喉，在校內外歌唱比賽拿獎金，不過校方鼓勵他多嘗試，除了開設原民相關課程，畢業製作時選擇創作音樂專輯，靠著這張專輯，讓他被音樂圈看見，成為職業歌手，他回首發現，很多夢想在大學階段萌芽，如果花太多時間在打工，也犧牲很多學習的權利，不是應有的教育品質，得知母校的計畫，決定共襄盛舉。

就讀工學院的王同學說，想念研究所，但家中經濟難以負擔，透過弱勢助學計畫，每月補助6000元，他就能加入實驗室團隊，參與研究專題，也能透過研究計畫申請獎學金，生活費不再成為負擔。

大葉大學校長梁卓中說，每個孩子都擁有無限潛能，透過教育可以給孩子不一樣的未來，翻轉貧窮，但不是每個家庭都有能力負擔大學學費，透過弱勢助學計畫，鼓勵弱勢學生安心學習，進而加入研究團隊、考取證照，增加一技之長。

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