環保節能！嚇死人！這車從台北開到高雄只要30元

2019-05-09 20:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕第27屆全國大專院校環保節能車大賽日前落幕，大葉大學成為最大贏家，他們設計四款節能車和電動車，總共抱回7個獎盃，其中節能車1公升汽油可以跑432.75公里，相當30元就能從台灣頭跑到台灣尾。

這部節能車由主辦單位發給引擎，再由學生組裝車體及設計供油系統，車子結構必須兼顧輕量化和堅固，而為了達到節油的目的，車內必須有一部控制供油、噴油的電腦。

負責指導的機械系主任紀華偉說，整部車都是碳纖維車殼、鋁合金車架，學生們用15萬元的預算完成車體，競技時必須維持在時速20公里左右。

他說，要達到省油的目的，必須把車體做到最輕，其次車手必須體重輕，也要有高超的操控技術。

他表示，比賽單位發給的引擎為100cc，他們必須根據引擎的效能做調校，包括噴油效率都必須一試再試，找出最佳的操控組合。過去他們也用過其它引擎，類似的車體曾跑出1公升700多公里的佳績。

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