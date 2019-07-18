紅棗抗疲勞、抗憂鬱 大葉大學研發證實

2019-07-18 19:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕一日三棗，終身不顯老！大葉大學與苗栗農改場進行產學合作，研究苗栗縣公館鄉的台灣原產紅棗，發現紅棗萃取物具有抗疲勞、抗憂鬱效果，配合食用，體力還能增強，該實驗計劃已獲農委會獎助。研究室也開發軟糖、果凍等食品，讓民眾平時在家就能製作，出門上班、運動就能方便食用，快速紓緩疲勞。

相傳千年古方「甘麥大棗湯」具養心安神作用，其中紅棗被視為重要關鍵，卻從未獲得證實，大葉大學藥用植物與保健學系副教授葉靜華，帶領大三學生魏汝恩、謝念穎、劉旻峻、陳如晉、蘇暐然等人進行半年研究，今日在大葉大學舉行研究成果發表會，現場展示紅棗萃取物做成的軟糖、果凍、薄餅與珍珠紅棗茶等。

葉靜華表示，經實驗發現，長期給予紅棗食用的小白鼠，游泳時間比沒食用的多1倍，抗疲勞效果比牛磺酸還好，另外也針對抗憂鬱效果實驗，先誘導小白鼠產生憂鬱行為，使其對外界好奇心降低、飲食糖水興趣減弱，再經食用紅棗後，以上症狀都能得到改善，透過科學證據，紅棗確實有抗疲勞、抗憂鬱的效果存在。

葉靜華說，台灣原產紅棗含有許多營養成分，其中黃酮類化合物、多醣、維生素C具有抗氧化的作用，可參與組織細胞氧化還原反應，可以減輕疲勞，因此實驗團隊以紅棗萃取物為原料基底，開發多項食品，作為自行車、馬拉松運動者等高強度運動的補給品，且紅棗本身有甜味，不需要另外加糖，老人家，小朋友都可以安心享用，惟有糖尿病患者仍得控制食用。

魏汝恩說，紅棗的抗疲勞效果具有產品開發潛能，民眾在家就能輕鬆製作，其中紅棗水的製作方式很簡單，比例是紅棗90克、水2000cc，紅棗剪開後放入冷水中，蓋上鍋蓋加熱熬煮1小時，可以調成熱飲，也可以把紅棗水放冷後冰入冰箱，當原料備用；紅棗軟糖的材料是紅棗水60克、吉利丁粉10g、砂糖20克，紅棗水放進鍋子裡用小火加熱，加入吉利丁粉與砂糖攪拌到完全融化，倒入模具後冷藏1到2個小時就可以食用。

校長梁卓中表示，台灣具有豐富地方產業特色，校方鼓勵老師帶領學生接軌產業，也利用學校研發能量，帶動產業升級，這次紅棗計畫，就是透過科學驗證與學生的創意研發，達到提升農產品價值的最佳例證。

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