南市南區明興路全線路平 年底前拚完工

2019-09-02 14:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市南區明興路是喜樹、灣裡舊部落對外的重要道路，因路面受損嚴重，民眾進出不便，飽受詬病，市府工務局今年列入路平專案，全長5公里的明興路，第一階段（中華南路至喜樹路）約1.25公里已經完工，剩餘的3公里多的路段，預計年底前全線完工。

市府工務局表示，明興路全長約5公里，經市長指示列入108年度路平專案辦理，依實際需求擬定「明興路（中華南路至喜樹路）路面改善工程」及「明興路（喜樹路至喜樹路340巷及萬年路至南萣橋）路面改善工程」二階段進行。

第一階段中華南路至喜樹路於今年7月8日進場施工，先後進行分隔島緣石改善、樹穴整建及路面等工程，於8月23日完工。第二階段的路面改善工程即將於近日開工，預計11月底前完工。

另外，除了路平專案的改善，水利局為提高明興路排水效能，將於明興路（中油明興加油站至明興路619巷）進行雨水箱涵工程，預計於11月初開工，明年底前完工。

市府工務局昨天在南區公所舉行路平專案記者會，由市長黃偉哲帶領市府團隊向市民報告路平好消息，同時強調，市府在有限的財政預算下，仍會努力提供市民完善的基礎建設，讓市民生活更好更便利。

隨後，黃偉哲到明興路進行路平工程「驗收」，他自己推動檢測道路鋪面平坦度的平坦儀，測試完工後的明興路第一階段路平工程，結果均符合標準，他也相當滿意。

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