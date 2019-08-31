新北「爆漿文旦柚」 今明八里左岸開賣

2019-08-31 20:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府農業局今、明兩天在八里左岸永續環境教育中心前舉辦「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會，市長侯友宜今天出席活動，頒發市級評鑑特優獎及甜柚王，由五股區農友紀順鎰奪得。侯友宜，今年受前2年盛產及年初暖冬影響，文旦柚著果率及產量都較常年減少，民眾可把握機會選購，支持在地小農。

侯友宜出席活動除體驗釣文旦，更與現場攤販逐一互動，他說，新北文旦柚種植面積約450公頃，產區集中在八里、淡水、林口等區，其中以八里區225公頃面積最大，產量約占全市6成。

八里區農會理事長蔡秋煌說，新北市文旦柚果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，相較於其他縣市產區明顯不同，今年文旦柚產量雖受氣候影響減少但是品質仍佳。

紀順鎰指出，文旦柚品質的好壞取決於去年果園整理與剪枝防治的功夫深淺，每年參賽農友因應園區自然條件的些微差異，都有各自的生產管理方式。

農業局說，「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會現場不但有文旦柚展售，還有釣文旦、疊文旦、柚薑幸福植物染DIY及藝人表演等。另外，9月7日、8日在台北希望廣場也有現場展售文旦柚，詳細活動資訊可至八里區農會臉書查詢，購買文旦柚產品資訊可洽各產區農會，或至「小農電舖直銷站」網站訂購。

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